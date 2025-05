ROUNDUP 2/Neue Eskalation: Trump droht EU mit Zöllen von 50 Prozent

WASHINGTON/BRÜSSEL - Im Handelsstreit mit der Europäischen Union setzt US-Präsident Donald Trump auf maximale Konfrontation und droht mit Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent. Er "empfehle", dass die Abgabe für Waren aus der EU am 1. Juni in Kraft trete, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Ausgenommen seien Produkte, die in den USA hergestellt würden, fügte er hinzu. Der US-Präsident begründete den drastischen Schritt mit festgefahrenen Verhandlungen. Von der EU gab es zunächst keine offizielle Reaktion auf die Ankündigung aus Washington. Der Dax sackte auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen ab.

ROUNDUP 2: Wirtschaft wächst doppelt so stark wie erwartet

WIESBADEN - Überraschend starker Rückenwind inmitten der Konjunkturflaute: Die kriselnde deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal mit 0,4 Prozent zum Vorquartal doppelt so stark gewachsen wie zunächst vom Statistischen Bundesamt geschätzt.

Auftragsboom für Tiefbau-Unternehmen in Deutschland



WIESBADEN - Mehrere Großaufträge zu Tiefbauprojekten haben dem deutschen Bauhauptgewerbe im März einen starken Schub gegeben. Im Vergleich zum Februar stieg der Wert der neuen Bestellungen im Tiefbau mit preisbereinigten 34,3 Prozent so stark wie noch nie seit der deutschen Wiedervereinigung. Das berichtet das Statistische Bundesamt.

ROUNDUP: Tiefstand bei neuen Wohnungen - Regierung will Turbo zünden

WIESBADEN - Die neue Bundesregierung steht im Kampf gegen Wohnungsnot und steigende Mieten vor einer Herkulesaufgabe: Die Zahl der neuen Wohnungen ist im vergangenen Jahr um gut 14 Prozent eingebrochen. 251.900 Wohnungen wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Deutschland fertiggestellt - 42.500 weniger als im Vorjahr. Das ist ein Tiefstand seit 2015.

ROUNDUP/USA und Iran: Atomverhandlungen gehen in entscheidende Phase

ROM - Im Streit über das iranische Atomprogramm gehen die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran in eine entscheidende Phase. Heute werden in Rom zur bereits fünften Verhandlungsrunde wieder der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Irans Außenminister Abbas Araghtschi erwartet. Der Golfstaat Oman vermittelt dabei zwischen den beiden Staaten. Iranischen Medienberichten zufolge beginnen die Verhandlungen gegen Mittag.

Studie: Was ein 'Zollkrieg' mit den USA bedeuten würde

BERLIN - Eine Eskalation des Zollkonflikts mit den USA hätte laut einer Studie deutliche negative Folgen für die deutsche Wirtschaft und bestimmte Branchen. Bei einem "Zollkrieg" würden insbesondere die Pharma-, die Automobil- und die Maschinenbauindustrie überdurchschnittlich stark verlieren, heißt es in der Studie im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen.

Rohstoffdeal mit USA: Ukraine-Wiederaufbaufonds gestartet

KIEW - Mehr als drei Wochen nach dem Abschluss des Rohstoffabkommens haben die USA und die Ukraine die Schaffung eines Wiederaufbaufonds abgeschlossen. "Der Fonds ist nun offiziell gestartet", schrieb die ukrainische Vizeregierungschefin und Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko bei X. Der letzte Schritt sei eine diplomatische Note, überreicht von der Geschäftsträgerin der US-Botschaft, Julie S. Davis, gewesen. Swyrydenko bezeichnete den Investitionsfonds als "Symbol eines strategischen Langfrist-Engagements" der USA.

Trump will iPhone-Produktion in den USA und droht mit Zöllen

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump droht Apple mit Importzöllen in Höhe von 25 Prozent. Er habe Apple-Chef Tim Cook schon vor langer Zeit darüber informiert, dass er erwarte, dass das Unternehmen iPhones, die in den USA verkauft würden, in den USA hergestellt und gebaut würden, "nicht in Indien oder sonst wo", schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. "Wenn das nicht der Fall ist, muss Apple einen Zoll von mindestens 25 Prozent an die USA zahlen." Apple-Aktien standen vorbörslich deutlich unter Druck.

