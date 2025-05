Frankfurt (ots) -



Es schien die Überraschung des Tages zu sein. Die deutsche Wirtschaft ist deutlich stärker gewachsen als erwartet. Die Freude hielt aber nur einen halben Tag, bis zur zweiten Überraschung: Donald Trump eskaliert den Handelsstreit mit der EU schon kurz nach Beginn der Verhandlungen. Beides gehört zusammen. Der wichtigste Grund für die unerwartete Konjunkturbelebung waren die befürchteten Zölle im US-Handel. Viele Waren wurden im März noch eilig geliefert. Solche Vorzieheffekte sind aber nicht von Dauer. Danach leeren sich die Auftragsbücher. Die Aussichten für eine Einigung stehen nicht besonders gut. Trump ist die EU schlicht zu kompliziert. Dennoch sollte die EU nicht der Versuchung erliegen, Trump zu geben, was er will. Erstens geht es ihm um Themen weit über den Handel hinaus - zum Beispiel europäische Regeln für die Digitalplattformen. Und zweitens hat Trump am Freitag vor allem seine schwachen Nerven bewiesen.



