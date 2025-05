Erst 5 Prozent haben einzelne Vorgaben umgesetztWirtschaft will Datennutzung massiv ausweiten: In zwei Jahren will knapp jedes zweite Unternehmen stark vom datengetriebenen Geschäft profitieren16 Prozent bieten bereits heute Daten auf Datenmärkten an - in Zukunft wollen 59 Prozent dort aktiv sein Berlin,...

Den vollständigen Artikel lesen ...