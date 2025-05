Hoboken, N.J. (ots/PRNewswire) -Semperis, ein Anbieter von KI-gestützter Identitätssicherheit und Cyber Resilience, hat Aleksandra Hochstein zur Bereichsleiterin für DACH und Benelux ernannt. In ihrer Funktion wird Hochstein den Kundenstamm und das Partnernetzwerk des Unternehmens weiter ausbauen und Unternehmen dabei unterstützen, ihre digitale Widerstandsfähigkeit mit der wachsenden Produktpalette von Semperis zu stärken.Hochstein verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Förderung von wachstums- und leistungsfähigen Vertriebsteams in den Bereichen IT und Cybersicherheit. Bevor sie zu Semperis kam, war Hochstein als regionale Leiterin bei Elastic tätig. Zuvor hatte sie leitende Positionen bei Zscaler und Forcepoint inne, wo sie spezielle technische Fachkenntnisse in den Bereichen Cloud-Sicherheit und Unternehmensinfrastruktur erwarb."Erhebliche Ausfallzeiten sind für Unternehmen keine Option mehr, insbesondere angesichts der zunehmenden Komplexität und Häufigkeit von Cyber-Bedrohungen in der heutigen digitalen Landschaft", erklärt Hochstein. "Trotz erheblicher Investitionen in die Cyberabwehr bleiben die Bedrohungen bestehen, wobei 90 % der Angriffe auf Active Directory abzielen. Semperis hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, die Auswirkungen potenzieller Sicherheitsverletzungen durch eine schnelle Wiederherstellung und eine verbesserte Kriseneffizienz zu minimieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit führenden Cybersecurity-Experten in der DACH- und Benelux-Region, um Kunden beim Aufbau einer sicheren und widerstandsfähigen Zukunft zu unterstützen.""Semperis freut sich sehr, Aleksandra als Bereichsleiterin für Vertrieb für die Regionen DACH und Benelux begrüßen zu dürfen. Ihr Verständnis der Cybersicherheitslandschaft und ihre nachweisliche Erfahrung bei der Förderung von Wachstum werden für den Ausbau unserer Präsenz und die Unterstützung von Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein", sagt David Lieberman, Vertriebsleiter für Europa bei Semperis. "Semperis schützt mehr als 150 Millionen Identitäten weltweit und ermöglicht es Unternehmen, Cyberangriffe zu erkennen und zu stoppen und gleichzeitig eine schnelle Wiederherstellung und Verbesserung der betrieblichen Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten."Semperis erhält weiterhin branchenweite Anerkennung für seine Innovationen und sein Engagement für hervorragende Leistungen. Das Unternehmen wurde kürzlich von den Australian Cyber Awards 2025 als Ransomware Protection Business of the Year ausgezeichnet. Semperis wurde in die Liste CRN 2025 Security 100 aufgenommen und ist seit fünf Jahren in Folge ein Deloitte Fast 500-Unternehmen. Darüber hinaus wurde Semperis drei Jahre in Folge unter den besten Arbeitgebern von Inc. gelistet. Das Community-Tool Purple Knight, eine kostenlose Lösung zur Identifizierung und Bewertung von Schwachstellen in Microsoft Active Directory, Entra ID und Okta, wurde von führenden Cybersicherheitsbehörden in den Mitgliedsstaaten der Allianz empfohlen, darunter die NSA und CISA.Informationen zu SemperisFür Sicherheitsteams, die mit der Verteidigung von hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen betraut sind, stellt Semperis die Integrität und Verfügbarkeit kritischer Unternehmensverzeichnisdienste bei jedem Schritt in der Cyber-Kill-Chain sicher und verkürzt die Wiederherstellungszeit um 90 %. Die patentierte Technologie von Semperis wurde speziell für die Absicherung hybrider Identitätsumgebungen entwickelt - einschließlich Active Directory, Entra ID und Okta - und schützt über 150 Millionen Identitäten vor Cyberangriffen, Datenverletzungen und Betriebsfehlern. Die weltweit führenden Unternehmen vertrauen Semperis, wenn es darum geht, Schwachstellen in Verzeichnissen aufzuspüren, laufende Cyberangriffe abzufangen und sich schnell von Ransomware und anderen Datenintegritätsproblemen zu erholen. Semperis hat seinen Hauptsitz in Hoboken, New Jersey, und ist international tätig, wobei das Forschungs- und Entwicklungsteam über die Vereinigten Staaten, Kanada und Israel verteilt ist.Semperis veranstaltet die preisgekrönte Hybrid Identity Protection Konferenz und Podcast-Reihe (www.hipconf.com) und hat die Community-Tools Purple Knight (www.semperis.com/purple-knight/) und Forest Druid (www.semperis.com/forest-druid/) zum Schutz des hybriden Active Directory entwickelt. Das Unternehmen hat die höchsten Auszeichnungen der Branche erhalten und wurde kürzlich vom Inc. Magazine in die Liste der besten Arbeitsplätze für 2024 aufgenommen und von der Financial Times als das am schnellsten wachsende Cybersicherheitsunternehmen in Amerika eingestuft. 