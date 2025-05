Köln/Berlin (ots) -Nach knapp drei Wochen im Amt stellen sich Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundesaußenminister Johann Wadephul im WDR-Podcast 0630 zum ersten Mal den Fragen, die junge Menschen an sie haben. Am 26. und 27. Mai geht es live vom WDR Europaforum in Berlin aus unter anderem darum: Wie blicken die beiden Spitzenpolitiker auf 14- bis 30-Jährige? Was erwarten sie von ihnen - und noch viel wichtiger: Was wollen sie für sie tun?Der News-Podcast 0630 hat die Hörerinnen und Hörer dazu aufgerufen, Fragen an Friedrich Merz und Johann Wadephul zu stellen. Per Sprachnachricht und Videobotschaft wird die Community auf die Bühne des WDR Europaforums geschaltet, auf der die beiden Podcast-Hosts Carolin Bredendiek und Florian Gregorzyk im Interview mit den beiden Spitzenpolitiker die Antworten einfordern."Wir nehmen die Interessen der jungen Menschen ernst und geben ihre Fragen und Sorgen direkt an den Bundeskanzler und den Außenminister weiter", sagt 0630-Host Carolin Bredendiek. Ihr Host-Kollege Florian Gregorzyk ergänzt: "Die Meinung der jungen Menschen wird die Politik für die nächsten Jahrzehnte bestimmen und deswegen ist es so wichtig, diese Themen auch zu vermitteln."Die Interviews werden am 26. Mai um 13:30 Uhr (Merz) und am 27. Mai um 13 Uhr (Wadephul) live auf dem YouTube-Kanal von WDR aktuell gestreamt. Zudem gibt es eine Spezialfolge im News-Podcast 0630 und die Interviews erscheinen auf den erfolgreichen WDR-Kanälen "Planet Politcs" und "nicetoknow" auf TikTok, sowie"tickr" bei Instagram.Die Kanäle "nicetoknow" auf TikTok, "tickr" bei Instagram, "WDR aktuell" auf YouTube und der Podcast "0630 - der News-Podcast" sind Teil des WDR Newsrooms und erreichen täglich junge Menschen unter 35 Jahren mit tagesaktuellen Themen.Redaktionsteam 0630: Julia von Cube (Leitung), Miriam von Przewoski, Lisa JülichHosts: Carolin Bredendiek und Florian GregorzykDas WDR Europaforum 2025 findet unter dem Motto "Was jetzt? Europa und der Angriff auf die Demokratie" vom 26. bis 28. Mai unter anderem im Rahmen der Gesellschaftskonferenz re:publica in Berlin statt; weitere Beiträge kommen aus Brüssel. Das WDR Fernsehen überträgt die Veranstaltung an allen drei Tagen live. Zu sehen ist das WDR Europaforum auch im Livestream sowie in der ARD Mediathek. Hier geht's zum kompletten Programm:https://europaforum.wdr.de/forum-2025/programm/Fotos zu finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6041311