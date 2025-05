Berlin (ots) -Eilmeldung!!! - so tickern es einschlägige Nachrichtenanbieter auf das Smartphone: "Die deutsche Wirtschaft wächst im ersten Quartal stärker als angenommen!" Man ist direkt geneigt, in Jubelstürme auszubrechen. Doch bevor sich die Euphorie einstellt, erinnert man sich an die Schlagzeilen von vor zwei Tagen: "Wirtschaftsweise erwarten kein Wachstum für 2025 in Deutschland." Als Otto Normalleser ist man zumindest einmal verwirrt, wenn verschiedene Wirtschaftsexperten innerhalb kurzer Zeit zwei so verschiedene Stimmungen vermitteln. Dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden, verstehen nur diejenigen, die etwas Ahnung von der Materie haben. Denn hinter dem "überraschend starken Wachstum" verbirgt sich ein Plus von 0,4 statt 0,2 Prozent. Hinter der Prognose der Wirtschaftsweisen stecken Erwartungen auf Basis von Erfahrungswerten und Befragungen, kein Blick in eine Kristallkugel.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6041309