pferdewetten.de AG: Round Table Call am 28.05.2025 Düsseldorf, 23. Mai 2025 - Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) lädt für Mittwoch, 28. Mai 2025, um 11:00 Uhr alle Interessierten zu einem virtuellen Round Table Gespräch über die aktuellen Themen der Gesellschaft ein. Die Teilnahme ist nach der Registrierung unter dem folgenden Link möglich: https://www.appairtime.com/event/476b5ad6-6506-4a41-b0b6-5bce214e516c Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@linkmarketservices.eu



