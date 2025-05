+++ DAX sackt auf Zwei-Wochentief ab +++ Symrise holt Dividendenabschlag wieder auf +++ Donald Trump bewegt am Freitag (23.5.) mal wieder die Kurse. Nachdem der US-Präsident Strafzölle in Höhe von 50% gegen die EU androhte, drehten die deutschen Indizes ins Minus. Der DAX, der zuvor über 24.000 Punkten notierte, sackte auf den tiefsten Stand der vergangenen zwei Wochen ab. Statt eines Wochengewinns von 1% lag der deutsche Leitindex bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe auf Wochensicht 0,8% im Minus, beim MDAX war es ein Abschlag von 0,3%. Vor allem Banken-, Auto- und Technologieaktien gerieten unter Druck. Symrise holt Dividendenabschlag wieder auf Unter den DAX-Aktien schlugen sich nur defensive Titel besser. Neben Vonovia und E.On gehörte zeitweise nur unser Musterdepotwert Symrise (104,05 Euro; DE000SYM9999) zu den Gewinnern. Der Duftstoffe-Spezialist hat den Dividendenabschlag zur Wochenmitte, durch den der Liquidität in unserem Musterdepot 264,00 Euro zuflossen, damit fast schon wieder vollständig wettgemacht. Symrise bleibt ein Kauf mit Stopp bei 84,20 Euro. 22.5.2025 Hornbach wird für 2025 vorsichtiger Die Erholung der Hornbach-Aktie (91,80 Euro; DE0006083405) hat nach den Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr am Mittwoch (21.5.) ein abruptes Ende genommen. Die Baumarktkette erwartet aufgrund der mauen Konsumstimmung und dem anhaltenden Kostendruck in den nächsten Monaten Belastungen. Laut Management dürfte das EBIT 2025 aufgrund höherer Personalkosten nur "auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums" liegen. Analysten hatten einen Anstieg erwartet. Vom höchsten Stand seit knapp drei Jahren ging es für die SDAX-Aktie seither um fast 14% abwärts. Wir beobachten Hornbach weiter. 20.5.2025 DAX bleibt auf Rekordjagd Am Freitagabend (16.5.) hat mit Moody's die letzte der drei großen Rating-Agenturen den USA die höchste Kreditwürdigkeit weggenommen. Sie senkte das Rating von "AAA" auf "AA1" herab. Obwohl die New Yorker Agentur den Schritt mit den verschlechterten Finanzaussichten des Landes begründete und damit das Misstrauen gegenüber dem Schuldner USA erhöhte, steckten die Aktienmärkte diesen Schritt erstaunlich locker weg. Dazu mag beigetragen haben, dass der Schritt nicht ganz überraschend kam. Dow Jones Industrial, S&P 500 und Nasdaq Composite erholten sich nach anfänglichen Verlusten rasch wieder. In Frankfurt kletterte der DAX am Dienstag erstmals über 24.000 Punkte und knackte damit die vierte Tausender-Marke in diesem Jahr. Britische Kartellwächter ermitteln nicht mehr gegen Symrise Gute Nachrichten für unseren Musterdepotwert Symrise. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat das im Jahre 2023 begonnene Kartellverfahren gegen den Dufthersteller eingestellt, führt es gegen drei Konkurrenten aber weiter. Allerdings ermitteln auch noch die EU-Kommission und die Wettbewerbshüter in der Schweiz und den USA gegen insgesamt vier Hersteller wegen des Verdachts illegaler Preisabsprachen. Auch wenn das Unternehmen sich weiterhin zuversichtlich gibt und darauf setzt, dass auch die anderen Verfahren in ...

