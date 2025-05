Vaduz (ots) -Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni reiste am Freitag, 23. Mai 2025, zu einem Antrittsbesuch nach Wien. Dort traf sie die österreichische Aussenministerin Beate Meinl-Reisinger, die Europaministerin Claudia Plakolm und den OSZE-Generalsekretär Feridun H. Sinirlioglu zu Arbeitsgesprächen.Aussenministerin Beate Meinl-Reisinger empfing Aussenministerin Sabine Monauni zu einem Austausch zu aussenpolitischen Themen. Im Zentrum der Gespräche standen aktuelle Fragen zur Europapolitik, Liechtensteins 30-Jahr-Jubiläum als Mitglied des Europäischen Wirtschaftraums (EWR), der Krieg in der Ukraine und aktuelle sicherheitspolitische Fragen. Das Treffen wurde auch genutzt, um die Vertiefung der bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Liechtenstein zu besprechen.Mit Europaministerin Claudia Plakolm tauschte sich Liechtensteins Aussenministerin über bilaterale und regionale Kooperationsmöglichkeiten bei europäischen Themen und über Herausforderungen für den EWR aus. Weitere Schwerpunkte des Gesprächs bildeten die Stärkung der europäischen Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit sowie die wirtschaftliche Sicherheit Europas.Im Mittelpunkt des Arbeitsgesprächs mit dem Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Feridun H. Sinirlioglu, standen die aktuelle sicherheitspolitische Lage in Europa und die Rolle der OSZE. Schwerpunktthemen waren dabei der Krieg in der Ukraine und der Beitrag, den die OSZE zur Sicherheit ihrer Teilnehmerstaaten leisten kann.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres Umwelt und KulturLiechtensteinische Botschaft in WienBeatrice KricheliT +43 1 535 92116beatrice.krichel@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100931947