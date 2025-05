Bad Wimpfen (ots) -Zum wiederholten Mal zeichnet die Stiftung Warentest Produkte der Lidl-Eigenmarken aus: In der aktuellen Ausgabe (06/2025) erhalten gleich drei Produkte ein "gutes" Gesamturteil. Der "Milbona Halloumi Grillkäse" geht dabei als Testsieger (Gesamtnote: 1,9) hervor und bekommt das beste sensorische Urteil. Mit seinem aromatischen Geschmack mit leichter Minz- und Salznote sowie einer deutlichen Käsenote überzeugt er die Testpersonen mit der Geschmacksnote 1,0. Darüber hinaus wird der Lidl-Halloumi als leicht quietschend und saftig beschrieben. Mit einem Preis von circa 1,20 Euro pro 100 Gramm (Grundpreis: 12,00 Euro / Kilogramm) gehört der Halloumi von Milbona zu den günstigsten Produkten im Test.Auch im Near-Food-Bereich kann Lidl erneut punkten. Das "Cien Men Anti-Transpirant Extra Dry 48h Fresh Effect" gehört zu den Testsiegern unter den getesteten Produkten und erhält das Gesamturteil "Gut" (Gesamtnote: 2,5). Das Aerosolspray überzeugt unter anderem im Punkt Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung und im Punkt Anwendung (jeweils gut (1,8)) und bietet einen guten Schutz vor Achselgeruch. Zudem punktet es mit einem Preis von circa 0,43 Euro pro 100 Milliliter (Grundpreis: 4,30 Euro / Liter).Auch Heimwerker können sich bei Lidl auf leistungsstarke Geräte verlassen. Der Akku-Schlagbohrschrauber "Parkside 20 V PSBSAP 20-Li C3" überzeugt die Testpersonen durch eine sehr gute Sicherheit und Langlebigkeit bei Motor, Schlagwerk und Akku. Er bietet eine einfache Handhabung sowie eine gute Funktionalität und bekommt damit von der Stiftung Warentest das Gesamturteil "Gut" (Gesamtnote: 1,9). Zudem wird das Gerät als Preistipp empfohlen und ist mit rund 88 Euro (inklusive Akku und Ladegerät) der günstigste Akku-Schlagbohrschrauber im Test.Einmal mehr zeigt sich: sowohl im Food- als auch im Non-Food- und Near-Food-Bereich bietet Lidl beste Qualität zu fairen Preisen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6041324