Generix ist ein globales Unternehmen für geschäftliche Software, das ein weites Portfolio von SaaS-Lösungen für die Lieferkette, Finanzen, Commerce und B2B-Integration bietet. Heute gab es bekannt, dass es von Gartner im 2025 Gartner® Magic Quadrant for Warehouse Management Systems (WMS) ausgezeichnet wurde.

Dies ist das siebte Jahr in Folge, in dem Generix für sein Portfolio an WMS-Lösungen ausgezeichnet wird. Da Generix WMS und Solochain WMS so gebaut sind, dass sie sich an komplexer werdende Lieferketten anpassen lassen, sind sie nun in mehr als 2.000 Lagerhäusern installiert.

"Wir fühlen uns geehrt, das siebte Jahr in Folge im Gartner® Magic Quadrant WMS ausgezeichnet zu werden. Generix bemüht sich weiterhin, WMS global für Lager jeder Art und Größe zu liefern. Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer beiden WMS-Lösungen Generix WMS und Solochain WMS, um den Bedarf unserer Kunden durch die Einführung von bahnbrechenden KI-Anwendungsfällen zu erfüllen, wie zum Beispiel Ressourcenplanung und Computervision," sagte Si-Mohamed Saïd, Chief Marketing Product Officer, Generix.

Generix bietet ein umfassendes Portfolio an Lösungen für die Lieferkette, einschließlich Transport und Hofmanagement, Logistik und Management der Nachschubaufträge, ebenso wie Electronic Data Interchange (EDI). Die Produktsuite von Generix umfasst auch ein Transportation Management System (TMS), Omnichannel-Auftragsmanagement und In-Store-Lagermanagement. Durch die Akquisition von DDS und Keyneo konnten die Lösungen erweitert werden.

Generix WMS ist ein globales, flexibel anpassbares Warehouse Management System mit hoher Funktionalität und unbegrenzter Skalierbarkeit. Generix Solochain ist ein schnell startendes Warehouse Management System mit erprobter Funktionalität und der Fähigkeit, sich schnell anzupassen.

Anfang des Jahres hat Generix Solochain Now eingeführt, eine WMS-Paketlösung, die über die wichtigsten Funktionen von Solochain WMS verfügt und Best Practices der Branche bietet. Unternehmen ist es damit möglich, in nur 16 Wochen startbereit zu sein. Die Paketlösung integriert Standardgeschäftsprozesse und Best Practices der Branche. Die vorab integrierte Konfiguration passt sich schnell neuen Prioritäten an, ohne die IT-Ressourcen zu stark zu belasten.

Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, 01 May 2025, Simon Tunstall, Dwight Klappich, Rishabh Narang, Federica Stufano

GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Handelsmarke von Gartner, Inc. und/oder seiner verbundenen Unternehmen in den USA und international. Diese Bezeichnungen werden hier mit Genehmigung genutzt. Alle Rechte vorbehalten.

"Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keinen Service, der/die in seinen Publikationen erwähnt werden und rät Anwendern von Technologie nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner Forschungspublikationen spiegeln die Meinung von Gartner's Forschungsorganisationen wider und sollten nicht als Tatsachenaussagen interpretiert werden. Gartner haftet weder direkt noch indirekt für diese Forschungen, einschließlich Zusicherungen allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck."

Über Generix

Generix ist ein globales SaaS-Unternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, sich miteinander zu verbinden, um jede digitale Verbindung in digitalen Wert zu verwandeln. Es bietet ein führendes Portfolio an Cloud-Lösungen und -Services auf Basis künstlicher Intelligenz, um die wichtigsten digitalen Geschäftsprozesse in den Bereichen Lieferkette, Finanzen und Handel sicher voranzutreiben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen End-to-End-Lösungen für die B2B-Integration und -Zusammenarbeit, damit Unternehmen über digitale Geschäftsnetzwerke hinweg uneingeschränkt arbeiten können. Fast 900 Generix-Mitarbeiter sind bestrebt, über 5.000 Kunden in mehr als 60 Ländern bestmöglich zu bedienen. Das Unternehmen hilft dabei, mehr als 17 Milliarden Nachrichten zu verarbeiten, über 600 Millionen Paletten vorzubereiten, über 500 Millionen Rechnungen zu verwalten und mehr als 1 Million Transportvorgänge pro Jahr abzuwickeln. Generix glaubt an das immense Wachstumspotenzial der vernetzten Wirtschaft in einer nachhaltigen Welt. Weitere Informationen: www.generixgroup.com

