Die Spiele wären für die Stadt trotz der Kosten langfristig wohl ein wirtschaftlicher wie auch kultureller Gewinn. Nicht nur bringen die Hotelgäste viel Geld in die Stadt, die Welt würde für ein paar Wochen auf München schauen, das sich für künftige Besucher oder gar Einwohner so präsentieren könnte, wie es sich selbst am liebsten sieht: als Weltstadt mit Herz. Auch die Spiele 1972 waren schon ein Aufbruchssignal in diese Richtung. Ganz handfeste Gründe gäbe es für die Stadt, Olympia als Anlass für die Modernisierung ihrer hinterherhinkenden Infrastruktur zu nutzen. Die in den letzten Jahrzehnten schnell gewachsene Stadt braucht ein Update, insbesondere im Schienen-Nahverkehr. Der ewigen Baustelle Stammstrecke könnte mit einer Olympia-Bewerbung der nötige Druck gemacht werden.