Die Deutsche Nachhaltigkeit AG freut sich, den überwältigenden Erfolg des kürzlich in Monaco abgehaltenen International Impact Forum (IIF) bekannt zu geben, an dem über 300 Teilnehmer aus der nachhaltigen Finanzwelt teilnahmen.

Die Monaco-Ausgabe des International Impact Forum, das gemeinsam von der Deutschen Nachhaltigkeit AG, der Foundation Prince Albert II de Monaco und dem Una Terra Early Growth Fund organisiert wurde, bot eine Plattform für einen wichtigen Dialog zwischen privaten Investoren, Vermögensverwaltern, Asset Ownern, Meinungsführern und innovativen Scale-up-Unternehmen. Die ganztägige Veranstaltung bot tiefe Einblicke in die Zukunft des nachhaltigen Finanzwesens und unterstrich, dass Nachhaltigkeit die größte wirtschaftliche und finanzielle Chance unserer Zeit darstellt.

"Die Diskussionen und Präsentationen in Monaco waren sowohl pragmatisch als auch zielorientiert sie konzentrierten sich gleichermaßen auf finanzielle Renditen und ökologische Ziele", sagte Ole Nixdorff, CEO der Deutschen Nachhaltigkeit AG. "Der Konsens des Forums ist eindeutig: Nachhaltigkeit ist die größte wirtschaftliche und finanzielle Chance unserer Zeit. Mit einem prognostizierten Anstieg des globalen ESG-Vermögens auf über 53 Billionen US-Dollar bis 2025 das entspricht mehr als einem Drittel des gesamten verwalteten Vermögens erleben wir einen fundamentalen Wandel in der Kapitalallokation."

Kernaussagen der Branchenexperten

Dr. Othmar Karas, ehemaliger Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, wies auf die vielfältigen Herausforderungen Europas Klimawandel, Krieg, Migration, COVID, Digitalisierung und KI hin und betonte, dass diese oft zu einer Verteidigung des Status quo statt zu aktivem Handeln führen. Sein Appell: "Wir müssen in Investitionen und nicht nur in Vorschriften investieren, um die Souveränität Europas zu stärken. Es ist an der Zeit, ehrgeizig zu handeln."

Luca A. Zerbini, CEO des Una Terra Early Growth Fund, erläuterte den strategischen Fokus seines Hauses, Lücken in der Kreislaufwirtschaft durch frühe Wachstumsinvestitionen zu schließen ein Beweis dafür, dass Nachhaltigkeit sowohl sinnvoll als auch profitabel sein kann. Vielversprechende Projekte wie EcoBean I B Corp standen dabei im Fokus der Investment-Pipeline.

Prof. Dr. Torsten Weber unterstrich in seiner pragmatischen Perspektive, dass "Grün ein Business Case sein muss" und betonte, dass nachhaltige Initiativen chancenorientiert und wettbewerbsfähig sein müssen, um eine Breitenwirkung zu erzielen.

Costas Papaikonomou vom Una Terra Early Growth Fund gab Gründern wertvolle Ratschläge und wies darauf hin, dass erfolgreiche Innovationen sich nahtlos in bestehende Lösungen integrieren sollten, anstatt grundlegende Infrastrukturanpassungen zu erfordern ein zentraler Punkt für Start-ups, die eine skalierbare Wirkung erzielen wollen.

Olivier Wenden, Vice President der Foundation Prince Albert II de Monaco rief zu persönlichem Engagement auf: "Seien Sie kein Mitläufer passen Sie Veränderungen in Ihrem eigenen Leben so weit wie möglich an". Er verwies auch auf eine wachsende Herausforderung im Luxussegment, wo Marken aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken und Greenwashing-Geschichten mit einem Mangel an Fachkräften konfrontiert seien.

Innovative Vorführungen

Das Forum stellte zudem beeindruckende Innovationen und Geschäftsmodelle in den Mittelpunkt:

Der ehemalige Tennisstar Dominic Thiem präsentierte mit THIEM ENERGY sein Unternehmen, das intelligente Solarlösungen für den Alltag liefert.

Franco Dipietro zusammen mit Emanuela Barbano vom Biova Project demonstrierte, wie Abfall in wertvolle, schmackhafte Produkte umgewandelt werden kann.

Tim B. Nixdorff erläuterte, wie ein intelligentes Parkraummanagement nicht nur Kosten senkt, sondern auch signifikante Umweltauswirkungen erzielt.

Prof. Dr. Holger Till stellte die revolutionären Einsatzmöglichkeiten von KI in der pädiatrischen Chirurgie vor.

Das Team des Una Terra Early Growth Fund darunter Natalia Eisele, Leva Bružaite, Maya Poncelet, Beata Grabowska und Michele De Capitani trug ebenfalls wertvolle Perspektiven bei und bekräftigte die Prognose, dass globale ESG-Vermögenswerte bis 2025 mehr als 53 Billionen US-Dollar betragen werden über ein Drittel des weltweit verwalteten Kapitals.

Nachhaltigkeit als Zukunft des Geschäfts

Der Erfolg des Forums hat gezeigt, dass der Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit in vollem Gange ist Nachhaltigkeit ist längst kein Nischenthema mehr, sondern die Zukunft der Wirtschaft. Die Bündelung von Kapital, Talent und Innovation macht wirkungsorientierte Lösungen zum neuen Standard, so dass es nicht mehr um das "Ob" des Wandels geht, sondern um das "Wer".

Aufbauend auf diesem Erfolg plant die Deutsche Nachhaltigkeit AG weitere International Impact Forum Veranstaltungen bis 2025, unter anderem in Frankfurt, Wien und Abu Dhabi. Diese Veranstaltungen werden weiterhin zentrale Akteure der nachhaltigen Finanzwelt zusammenbringen und den globalen Dialog über Impact Investing vorantreiben.

"Was als Einzelveranstaltung begann, hat sich zu einer echten internationalen Bewegung entwickelt", sagte Tim B. Nixdorff, dessen Vortrag über intelligentes Parkraummanagement zeigte, wie alltägliche Infrastrukturen erhebliche Umwelteffekte erzielen können. "Indem wir das Forum in verschiedene globale Finanzzentren bringen, schaffen wir einen kontinuierlichen Dialog, der Grenzen überwindet und die für transformative Impact Investments notwendigen Beziehungen fördert."

Die Reihe der International Impact Foren unterstreicht das kontinuierliche Engagement der Deutschen Nachhaltigkeit AG, nachhaltige Finanzpraktiken zu fördern, die sowohl starke finanzielle Renditen als auch messbare positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft erzielen.

Über die Deutsche Nachhaltigkeit AG

Die Deutsche Nachhaltigkeit AG ist ein führender Impact-Investor mit Sitz in Frankfurt am Main, der in Unternehmen investiert, die sowohl finanzielle Erträge als auch positive ökologische und soziale Auswirkungen erzielen. Mit strengen ESG-Kriterien und einem Fokus auf messbare Ergebnisse in Bereichen wie erneuerbare Energien, Gesundheit, nachhaltige Mobilität und urbane Landwirtschaft begleitet das Unternehmen auch nachhaltige Börsengänge und organisiert die International Impact Forum-Reihe, um den Dialog in der nachhaltigen Finanzwelt zu fördern.

Weitere Informationen zu den kommenden Veranstaltungen des International Impact Forum finden Sie unter internationalimpactforum.com.

