Früher galt der US-Dollar als "sicherer Hafen" mit stabilen Zinsen, solider Wirtschaft und hoher Liquidität, jetzt wird er für Trades in lukrativere Anlagen eingesetzt. Der Vertrauensverlust in den Greenback ist spürbar.Der Carry Trade ist zurück, und mit ihm ein bemerkenswerter Rollenwechsel für den US-Dollar. Was über Jahrzehnte als Zielwährung für lukrative Zinsdifferenzgeschäfte galt, wird nun selbst zur Ausgangsbasis. Investoren leihen sich US-Dollar, um das Kapital in höher verzinsten Währungen zu parken, wie im polnischen Zloty, in der türkischen Lira oder dem brasilianischen Real. Das signalisiert, dass immer mehr Anleger um US-Vermögenswerte einen Bogen machen. Der …