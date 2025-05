Das war der Handelstag, 23.05.2025: Wall Street verliert aufgrund von Trumps Zollangst; Gold und EURUSD steigen stark an

Die US-Aktienindizes gaben heute nach, nachdem Donald Trump einen Vorschlag für 50 %-Zölle auf Importe aus der Europäischen Union angekündigt hatte, die bereits am 1. Juni in Kraft treten sollen. In der zweiten Handelshälfte konnten die Verluste jedoch teilweise wieder aufgeholt werden. Derzeit verliert der S&P 500 0,4 - der Dow Jones 0,3 - und der Nasdaq 100 0,6 %.