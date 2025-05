Stablecoin-Emittenten werden zu größten Haltern von US-Staatsanleihen

Neben Bitcoin werden auch die USD-Stablecoins als ein wichtiges Instrument für die Zukunft der USA betrachtet. Mittlerweile sind deren Unternehmen sogar schon zu einigen der größten Inhaber von US-Staatsanleihen geworden. Was dies bedeutet, erfahren in diesem Beitrag.

Tether wird zu einem der größten Inhaber von US-Staatsanleihen

In einem CNBC-Interview hat Paolo Ardoino, der Geschäftsführer des Stablecoins Tether ($USDT), bekannt gegeben, dass sein Unternehmen mittlerweile die US-Staatsanleihen-Bestände von vielen anderen Ländern übertroffen hat. Dies verdeutlicht die zunehmende Bedeutung, welche diese für die USA spielen.

Schließlich werden die meisten Stablecoins mit dem US-Dollar als zugrundeliegende Währung abgesichert, an deren Wertentwicklung diese gebunden werden. Da diese die virtuellen US-Dollar auch mit Fiatwährungen absichern müssen, werden sie häufig zu Käufern von US-Staatsanleihen.

Zuletzt ist Tether auf Reserven im Umfang von 172 Mrd. USD gekommen, von denen 152 Mrd. USD Staatsanleihen und 125 Mrd. USD US-Staatsanleihen ausmachen. Somit würde laut Ardoino das Unternehmen, sofern es ein Land wäre, im Ranking den 18. Platz unter den Ländern mit den meisten US-Staatsanleihen belegen.

Damit hält Tether sogar mehr US-Treasuries als Deutschland mit seinen 97 Mrd. USD oder Mexiko mit 103 Mrd. USD. Stattdessen hat der USDT schon dasselbe Niveau wie Südkorea mit seinen 125 Mrd. USD erreicht und befindet sich unmittelbar hinter Saudi-Arabiens 138 Mrd. USD.

Bemerkenswert ist dabei, wie schnell Tether seinen Bestand an US-Staatsanleihen aufgestockt hat. Denn im Jahr 2024 war das Unternehmen der fünftgrößte Käufer. Dies deutet darauf hin, dass die Stablecoins in Zukunft eine zunehmende Bedeutung spielen werden. Zudem dienen sie als Brücke zum Web3 und deuten häufig die nächsten Hochs des Krypto-Marktes an, wobei nun ein besonders hohes Wachstum verzeichnet wird.

Stablecoins werden als alternative Käufer für die US-Staatsanleihen benötigt

Obwohl Bitcoin von Trump und seiner Regierung befürwortet und CBDCs abgelehnt werden, sind sie weiterhin an der dominanten Rolle des US-Dollars als Weltleitwährung und Machtinstrument interessiert.

Während sich die ausländischen Investoren zunehmend aus den US-Staatsanleihen zurückgezogen haben, kam es bei den 10-Jährigen zuletzt zu einem Anstieg auf bis zu 4,6070 %. Ähnlich ist es bei der 5-Jährigen, die auf bis zu 4,1690 % stieg, und der 30-Jährigen mit bis zu 5,0980 %.

Zinsen der 30-jährigen US-Staatsanleihe | Quelle: CNBC

Denn Länder wie China und Argentinien haben sich immer mehr aus dem US-Dollar zurückgezogen und Handel in anderen Währungen abgeschlossen. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch Empfehlungen von Vermögensverwaltern wie Amundi und JPMorgan, welche zu einer Diversifizierung in Richtung Europa und Asien rieten.

Aufgrund der steigenden Zinsen sind die Ausgaben für diese zu einem den am schnellsten wachsenden Posten des US-Bundeshaushaltes geworden. In diesem Jahr sollen voraussichtlich 973 Mrd. USD ausgegeben werden, was 3,2 % des BIPs entspricht. Bis zum Jahr 2034 gehen Prognosen sogar von 2,2 Bio. USD und 5,3 % des BIPs sowie 29 % der Staatseinnahmen aus.

Laut der Einschätzung der US-Haushaltskommission würde ein Anstieg der durchschnittlichen Zinsen um 0,3 % die Schulden in den nächsten 10 Jahren um weitere 1,8 Bio. USD vergrößern. Daher bestehen nun für das Land und sein Machtinstrument Handelsbedarf, wobei die Stablecoins für die CBDCs eine von Nutzern mehr geschätzte Alternative darstellen.

"Stable-Memecoin" BTC Bull Token wird an Bitcoin gebunden

Während die meisten Stablecoins an Fiatwährungen gebunden und von Algorithmen bestimmt werden, geht der innovative Memecoin BTC Bull Token einen vollkommen anderen Weg. So hat sich das Team stattdessen die Entwicklung des über die vergangenen fast 20 Jahre am besten performenden Assets mit hoher Marktkapitalisierung ausgesucht.

Dank der höheren Sicherheit durch Bitcoin, könnte man ihn einen "Stable-Memecoin" bezeichnen, auch wenn seine Kursentwicklung eher volatiler ist. Dennoch zählt Bitcoin auch als digitales Gold und somit unter Investoren als sicherer Hafen. Damit können wiederum clever die größten Schwachstellen der Memecoins gelöst werden, wie geringe Sicherheit, kurze Lebenszeit und mangelnde Community.

So nutzt der BTC Bull Token ein Tokendesign, welches in Abhängigkeit der Bitcoin-Preisentwicklung bei verschiedenen Meilensteinen diverse Belohnungen freischaltet. Ab einem Preis von 125.000 USD kommen etwa über die Angebotsverknappungen der Burnings Preis-Booster hinzu, welche alle 25.000 USD wiederholt werden.

Somit kann der eigene Tokenpreis leichter steigen und mit ihm nehmen wiederum die echten Bitcoin-AirDrops zu. Erstmalig erhalten die Inhaber dank der Kooperation mit der Best Wallet bei einem Bitcoin-Preis von 150.000 USD die BTCs an ihre Geldbörsen gesendet. Im Unterschied zu den Burnings finden diese Belohnungen in Abständen von 50.000 USD statt.

Ein weiterer Belohnungsmechanismus ist das Staking, welches den langfristigen Haltern regelmäßig mit jedem Ethereum-Block 399,54 $BTCBULL vergütet. Auf diese Weise erhalten Anleger mit einem jetzigen Engagement eine Rendite von 66 % pro Jahr. Hinzu kommt das mit einer Finanzierungssumme von 6,24 Mio. USD noch deutlich höhere Steigerungspotenzial als Bitcoin.

