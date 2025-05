Krypto News: Saylor schlägt wieder zu - Strategy plant Bitcoin Käufe in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar

Der Kampf um den Bitcoin ist in vollem Gange. Nachdem BlackRock auf Platz 2 der größten Bitcoin Wale hinter Satoshi Nakamoto gerückt ist, will Strategy jetzt anscheinend nachziehen. Michael Saylor, Chairman des Unternehmens, Kryptorockstar und Bitcoin Permabulle, will die Bitcoin Bestände weiter steigern. Insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar sollen über die Ausgabe neuer Vorzugsaktien in die Kasse des Softwareherstellers gespült werden. Aktuell hält Strategy rund 576.000 Bitcoin - und steht damit im Walranking auf Platz vier.

Die Vorzugsaktien mit dem Kürzel STRF sollen Investoren eine Rendite von 10 Prozent bringen. Die Aktien sollen nicht komplett auf einmal auf den Markt geworfen werden, sondern schrittweise.

Warum Strategys Bitcoin Kurs riskant ist

Zugegeben, der Bitcoin boomt gerade, und wer investiert, liegt voll im Trend. Trotzdem ist die Investitionsstrategie von Michael Saylor beziehungsweise MicroStrategy nicht ganz unumstritten, denn die starke Abhängigkeit birgt erhebliche Risiken. Das Kryptoportfolio konzentriert sich einzig und allein auf den Bitcoin. Damit ist das Unternehmen eher zu einem "Bitcoin-Holding-Vehikel" geworden als zu dem klassischen Softwareunternehmen, das es ursprünglich war. MicroStrategy ist also fast vollständig abhängig vom Erfolg einer extrem volatilen Anlageklasse. Momentan geht die Rechnung zwar voll auf - der Bitcoin-Kurs ist stark gestiegen, und die Buchgewinne sind enorm. Doch was passiert, wenn der Bitcoin-Hype einmal vorüber ist oder der Markt langfristig in eine Abwärtsphase gerät?

Die Milliarden von Dollar, die MicroStrategy bereits in BTC investiert hat, stammen zum Teil aus Fremdkapital - also geliehenem Geld. Das bedeutet: Sollte der Bitcoin-Kurs stark einbrechen, könnten nicht nur massive Verluste entstehen, sondern auch ernsthafte Liquiditätsprobleme. Die Schulden müssten dennoch bedient werden, unabhängig vom Wert der gehaltenen Bitcoin. Eine solche Hebelstrategie kann sich also als hochprofitabel erweisen - oder im schlimmsten Fall existenzbedrohend sein. Aktuell kann allerdings von keiner bedrohenden Situation die Rede sein. Der Bitcoin erreichte erst in dieser Woche ein neues Allzeithoch von 111.000 US-Dollar und notiert derzeit bei rund 109.000 US-Dollar. Wer sich nicht der Volatilität des Bitcoins aussetzen, aber trotzdem in den BTC investieren will, für den könnte BTC Bull Token eine Möglichkeit sein.

BTC Bull Token: Bitcoin per Airdrop bekommen

BTC Bull Token ist ein neues Meme-Coin Projekt, dass seine Hodler mit Bitcoin Airdrops belohnt. Alles, was man dafür tun muss, ist den BTCBULL in einer Wallet zu halten. Ausgelöst werden die Airdrops, wenn der BTC bestimmte Kursmeilensteine knackt. Der erste liegt bei 150.000 US-Dollar, danach geht es in 50.000 Dollar Schritten weiter.

Das Team hat dem BTCBULL außerdem eine automatische Angebotsverknappung eingebaut, die ebenfalls ausgelöst wird, wenn der Bitcoin bestimmte Kursziele erreicht. Das erste Burningevent findet bei einem BTC-Kurs von 125.000 US-Dollar statt.

BTCBULL: Jetzt früher Investor werden

Der Presale von BTC Bull Token läuft aktuell noch. Mittlerweile ist es dem Projekt gelungen, über 6 Millionen US-Dollar an Raising Capital einzusammeln. Um Early Bird Investor zu werden, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,002525 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT, Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. On top hat der Token eine Stakingfunktion. Momentan sind 1,5 Milliarden BTCBULL im Staking Contract gesperrt und der APY liegt derzeit bei 66 Prozent.

Hier geht es zum Presale von BTC Bull Token

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.