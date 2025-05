DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.608 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien hat sich am Freitag in der Breite nur wenig getan. Das Adidas-Papier zeigte sich knapp behauptet. Der Sportartikelhersteller hatte am Abend mitgeteilt, dass ein unberechtigter Dritter Zugriff auf bestimmte Kundendaten erlangt habe. Zahlungsrelevante Informationen wie Passwörter oder Kreditkartendaten seien davon aber nicht betroffen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.608 23.630 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 23, 2025

