VANCOUVER, British Columbia, 23. Mai 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das "Unternehmen" oder "Mustang") gibt den Beginn seines Feldexplorationsprogramms 2025 auf dem Projekt 914W (das "Projekt") bekannt, das sich in einer vielversprechenden Region südlich des weltberühmten Athabasca-Beckens befindet, die für ihr Mineralpotenzial bekannt ist. Das Unternehmen hat gemäß einer Optionsvereinbarung (die "Optionsvereinbarung") mit Skyharbour Resources Ltd. eine Beteiligung an dem Projekt erworben, wonach das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen eine 75-prozentige Beteiligung am Projekt erwerben kann. Weitere Einzelheiten zur Optionsvereinbarung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. November 2024, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens hinterlegt ist.

Das Feldprogramm auf dem Projekt umfasst Prospektionsarbeiten an der Oberfläche, darunter detaillierte Gesteins- und Bodenprobenahmen, die darauf abzielen, Mineralisierungs- und Alterationszonen in den Zielgebieten zu identifizieren. Das Probenahmeprogramm wird über einen Zeitraum von neun Tagen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Explorationsphase sollen als Grundlage für weitere Explorationsmaßnahmen dienen, darunter geophysikalische Untersuchungen oder Bohrungen in zukünftigen Phasen. Das Programm ist ein weiterer Schritt in der Strategie von Mustang, Projekte durch systematische Explorationsarbeiten voranzutreiben.

"Wir sind begeistert, unser erstes Feldprogramm des Sommers auf 914W zu starten", sagte Nick Luksha, CEO von Mustang Energy Corp. "Das Projektgebiet weist vielversprechende geologische Merkmale auf, und unsere bevorstehenden Arbeiten wurden konzipiert, aussagekräftige Ergebnisse zu liefern, die als Grundlage für die nächsten Explorationsphasen dienen werden."

Über das Uranprojekt 914W

Das Projekt 914W befindet sich etwa 48 km südwestlich von Camecos Betrieb Key Lake und bietet eine günstige Logistik und einen guten Zugang über den Highway 914. Das Projekt ist strategisch innerhalb der Western Wollaston Domain positioniert, die für diskordanzgebundene und in Pegmatiten lagernde Uranmineralisierungen bekannt ist.

Das Projekt beherbergt eine günstige Geologie mit lokalen graphithaltigen Paragenesen. Unmittelbar nördlich des Projekts befinden sich die Scurry Rainbow Zone E1 und die Don Lake Trenches2, wo die Bohrung ML-11 auf bis zu 1.288 ppm U stieß und die Prospektionsarbeiten an der Oberfläche aus einem Schürfgraben in der Don Lake Zone E2 bis zu 0,64 % U3O8 lieferten.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass trotz der Nähe des Standorts die Entdeckung von Mineralien in oder in der Nähe der Scurry Rainbow Zone E, der Don Lake Trenches und des Betriebs Key Lake von Cameco sowie vielversprechende Ergebnisse nicht unbedingt auf eine Mineralisierung des Projekts oder auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweisen, das Projekt kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell nutzbare Lagerstätten zu finden. Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Während bei früheren Explorationsarbeiten mehrere geophysikalische und geologische Untersuchungen über Teile des Konzessionsgebietes durchgeführt wurden, ist der größte Teil des Projekts noch nicht erforscht. Mustang sieht ein Potenzial für die Weiterentwicklung der Uran- und Seltenerdmetall-(REE)--Exploration auf diesem Konzessionsgebiet.

Abbildung 1: Lageplan des Uranprojekts 914W, Nord-Saskatchewan.3

Quellennachweis

1. SMDI# 1961, Bohrloch ML-1 oder Scurry Rainbow E Zone, abgerufen unter: https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/1961

2. SMDI# 1983, Don Lake Radioactive Zones C, D und E, abgerufen unter: https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/1983

3. Saskatchewan GeoAtlas, https://gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/index.html?viewer=GeoAtlas

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 92.211 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Projekt Ford Lake von Mustang erstreckt sich über 7.743 Hektar im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 Hektar erstrecken. Hinzu kommt noch das Projekt Spur (17.929 Hektar) in der südöstlichen Region. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch ein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt", "glaubt" oder "geht davon aus" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "könnten", "sollten", "würden" oder "eintreten", zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das zukünftige Potenzial der Mineral-Claims im Besitz des Unternehmens und die Durchführung künftiger Arbeiten auf dem Projekt. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts verschiedener ökologischer und wirtschaftlicher Faktoren außerhalb seines Einflussbereichs fortzusetzen, und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das Projekt in sein bestehendes Geschäft zu integrieren. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

