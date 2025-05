Moo Deng News: Memecoin etabliert sich immer weiter

Obwohl manche den Memecoin Moo Deng schon für tot gehalten haben könnten, hat dieser in der letzten Zeit wieder bedeutende Entwicklungsschritte und ein Kursplus von 1.564 % verzeichnet. Was genau passiert ist, erfahren Sie jetzt hier.

Memecoin Moo Deng on SOL ($MOODENG) explodiert wieder

Im Zuge der Memecoin-Saison konnte sich Moo Deng ($MOODENG) wieder deutlich erholen, nachdem dieser zuvor von seinem Allzeithoch von 0,3281 USD bis auf 0,02066 USD um 93,70 % gefallen war.

Dabei wurden zuletzt wieder einige Verluste gut gemacht, als $MOODENG bis auf 0,3437 USD um 1.564,04 % gestiegen war. Somit hat der RSI kurze Zeit einen Extremwert von bis zu 96,27 erreicht.

Moo Deng Chart | Quelle: DEXTools

Ähnlich hat sich das Handelsvolumen entwickelt, dass sich von 8 bis 30 Mio. USD zeitweise wieder bis auf 806,38 Mio. USD erholt hat. Dies zeigt, dass der Memecoin im Vergleich zu vielen anderen noch nicht tot ist.

Stattdessen hat sich das Volumen sogar wieder schnell an das alte Rekordhoch von 953,63 Mio. USD bewegt. Bemerkenswert ist auch, dass Moo Deng dieses schon einige Zeit länger auf einem höheren Niveau halten konnte, was für ein anhaltendes Interesse seit vor allem Anfang Mai spricht.

Denn das Nilpferdbaby aus dem Thailänder Zoo hat schnell die Herzen der Krypto-Community gewonnen. Darüber hinaus gab es in letzter Zeit einige Entwicklungen, welche den Nilpferd-Memecoin angetrieben haben.

Diese Katalysatoren stehen hinter der Rally von Moo Deng ($MOODENG)

Der Memecoin Moo Deng hat sich nach seinem Start im September des Jahres 2024 trotz der Korrekturphase und den Variationen weiterentwickelt. Zuletzt wurde unter anderem ein neues Handelspaar an der Kryptobörse Kraken angekündigt. Darüber hinaus wurde Moo Deng am 22. Mai als einer der wenigen Memecoins von der Börse Robinhood und am 21. Mai von Coinone aufgenommen.

Somit ist der $MOODENG-Coin für Investoren leichter verfügbar, was wiederum Liquiditätsflüsse begünstigt. Darüber hinaus konnte der Memecoin von der Aufnahme des CCT-Standards (Cross-Chain Token) von Chainlink profitieren. Denn auf diese Weise kann er noch leichter über verschiedene Blockchains hinweg getauscht werden.

Darüber hinaus konnte Moo Deng durch Partnerschaften wie mit dem Mirai Terminal und Mew seine Reichweite vergrößern, wobei auch Inhalte wie Clips mit dem Nilpferd erstellt wurden. Ein weiterer förderlicher Umstand ist das Marketing der Kryptobörse Binance Thailand, welche Moo Deng an der sogenannten "Street of the Future" ausgestellt hat.

All dies kann die Seriosität von $MOODENG weiter steigern, wobei alte und neue Fans nun ihre Chance genutzt haben. Laut DEXTools kommt Moo Deng schon auf 76.310 Tokeninhaber. Dennoch hat dieses laut Coindive Anhänger verloren, obwohl sie über die vergangenen sieben Tage mit 0,15 % wieder leicht auf 138.889 gestiegen sind.

Mit Mind of Pepe können Sie Memecoins wie Moo Deng besser finden

Der Krypto-Markt steckt voller Chancen, von denen die Investoren angesichts der tausenden von täglichen Starts jedoch schnell einmal die besten Investmentoptionen verpassen können. Aus diesem Grunde wurde die fortschrittliche KI Mind of Pepe entwickelt, welche von manchen schon als das Bloomberg-Terminal des Krypto-Marktes bezeichnet wird.

Der KI-Memecoin stellt die bisherigen Marktführer wie Fartcoin und Turbo eindrucksvoll in den Schatten, da er verschiedene nützliche KI-Dienste bietet. Auf diese Weise kann das Projekt für eine organische Nachfrage sorgen, die es in jeder Marktphase unterstützt. Denn der native $MIND-Coins stellt das Hauptzahlungsmittel dar.

Schon vor Abschluss des Presales wurde der KI-Agent in den sozialen Medien gestartet und versorgt die Krypto-Community über einen KI-Newsticker mit den wichtigsten Entwicklungen des Krypto-Marktes. Darüber hinaus soll bald schon ein Screener veröffentlicht werden, welcher Anlegern die chancenreichsten Investmentideen vor der Mainstreet aufzeigt.

Der KI-Agent handelt jedoch nicht wie die alten Modelle nach festgelegten Mustern. Stattdessen entscheidet dieser autonom und ist auch dazu in der Lage, eigene Strategien zu entwickeln und zu optimieren. Darüber hinaus lässt er sich über einen KI-Chat als einer der am besten aufgeklärten Krypto-Experten oder auch als Web3-Assistent konsultieren.

Mind of Pepe kann jedoch noch einiges mehr wie eigene Memecoins launchen und diese über die sozialen Medien vermarkten. Ebenso lässt sich die KI im Unterschied zu Menschen theoretisch unendlich skalieren, was auch ein hohes Verdienstpotenzial in Aussicht stellt, welches sich ebenso im Preisverlauf des $MIND-Coins äußern sollte.

Noch kann dieser über den Vorverkauf nach eine Finanzierungssumme von 10,15 Mio. USD für weniger als acht Tage für günstige 0,0037515 USD gekauft werden. Mithilfe des Stakings lässt sich der Bestand bis zur Markteinführung schon mit ansehnlichen Zinsen von dynamischen 226 % pro Jahr staken.

