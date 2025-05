Höhepunkte der Pressemitteilung:

Battery X Metals beginnt mit der Rebalancing-Entwicklung für die Nr. 2 der meistverkauften Elektrofahrzeuge außerhalb der Garantie in den USA - dem Nissan Leaf - mit über 114.000 infrage kommenden Fahrzeugen allein in den USA.

Battery X Metals startet die praktische Zusammenarbeit mit Factor E Motors, um die Entwicklung von Verbindungsanschlüssen voranzutreiben und SOPs für das Rebalancing mit echten Nissan Leaf-Batteriepacks zu validieren.

Battery X Metals plant die strategische Erweiterung der Rebalancing-Fähigkeiten auf weitere EV-Modelle mit hohem Volumen, die kurz vor oder am Ende der Herstellergarantie stehen.

VANCOUVER, British Columbia - 23. Mai 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW, WKN: A40X9W) ("Battery X Metals" oder das "Unternehmen"), ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, gibt hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 9. Mai 2025 bekannt, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft Battery X Rebalancing Technologies Inc. ("Battery X Rebalancing Technologies") die Entwicklung seines zum Patent angemeldeten Rebalancing-Software- und -Hardwaresystems für Lithium-Ionen-Batterien erweitert hat, um die Entwicklung von Funktionen für den Nissan Leaf, das zweithäufigste Elektrofahrzeugmodell in den USA, bei dem die Garantiezeit abgelaufen ist, zu integrieren.

Zukunftsweisende Technologien der nächsten Generation zur Unterstützung der Langlebigkeit von Lithium-Ionen-Batterien

Battery X Rebalancing Technologies ist ein Technologieunternehmen im Entwicklungsstadium, das an vorderster Front der Energiewende steht, die Revolution der Elektrofahrzeuge (EV) unterstützt und innovative Technologien zur Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen- und EV-Batterien entwickelt. Seine Mission besteht darin, die Lebensdauer von Lithium-Ionen- und EV-Batterien zu verlängern.

Die Entwicklung der erweiterten Funktionalität baut auf der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Mai 2025 auf, in der die Lieferung des Prototyps der zweiten Generation der Rebalancing-Maschine von Battery X Rebalancing Technologies ("Prototyp 2.0") bekannt gegeben wurde. Der Prototyp 2.0 stellt einen enormen Fortschritt bei der zum Patent angemeldeten Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies dar und bietet eine Reihe von Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger, einschließlich moderner Diagnosefunktionen zur Bewertung des Batteriestatus, eine zum Patent angemeldete Zellausgleichsfunktion zur Verlängerung der Batterielebensdauer, ein kompaktes und benutzerfreundliches Design für eine verbesserte praktische Bedienbarkeit sowie erweiterte technische Funktionen wie integrierte Test-Tools und Anschlüsse, die zur Unterstützung einer zukünftigen kommerziellen Nutzung in mehreren EV-Modellen entwickelt wurden.

Die Entwicklung der erweiterten Funktionalität baut auch auf der bereits zuvor veröffentlichten Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Mai 2025 auf, in der bekannt gegeben wurde, dass Battery X Rebalancing Technologies ein nicht kommerzielles, gemeinschaftliches Dienstleistungsabkommen (das "Factor E-Abkommen") mit Factor E Motors Ltd. ("Factor E Motors") unterzeichnet hat - einem Autoservicezentrum mit Sitz in Vancouver, BC, das auf die Wartung von Tesla-Fahrzeugen nach dem Ablauf der Garantiezeit spezialisiert ist. Im Rahmen des Factor E-Abkommens sollen die Fähigkeiten der zum Patent angemeldeten Rebalancing-Software und -Hardware von Battery X Rebalancing Technologies für Lithium-Ionen-Batterien weiterentwickelt werden, wobei das Hauptaugenmerk zunächst auf die Tesla Model 3- und Model X-Batteriepacks gerichtet ist, die sich zurzeit im Besitz von Factor E Motors befinden.

Eine erweiterte Funktionalität wird mit einem Nissan Leaf-Batteriepack entwickelt, das von einem unabhängigen Dritten im Wert von 1.120 $ erworben wurde. Battery X Rebalancing Technologies wird mit Factor E Motors zusammenarbeiten, um umfassende Diagnosen vor und nach dem Rebalancing durchzuführen, die Durchführung des Rebalancing-Prozesses sowie die Entwicklung von Steckeranschlüssen zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem Nissan Leaf-Modell liegt. Diese Initiative soll die Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für zukünftige kommerzielle Anwendungen verfeinern und validieren und die eigenen Batterie-Rebalancing-Technologien von Battery X Rebalancing Technologies weiter vorantreiben.

Das Problem: Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen stellt neue Herausforderungen an den Lebenszyklus von Batterien dar

Im Jahr 2024 wurden weltweit etwa 17,1 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was einer Steigerung von 25 % gegenüber dem Jahr 2023 entspricht.¹ Da sich die gesamten Verkäufe von Elektrofahrzeugen zwischen 2015 und 2023 Schätzungen zufolge auf über 40 Millionen Einheiten belaufen², ist davon auszugehen, dass die Garantie für einen beträchtlichen Teil der globalen EV-Flotte in den kommenden Jahren erlöschen wird.

Bis 2031 sollen weltweit fast 40 Millionen Elektro-, Plug-in-Hybrid- und Hybridfahrzeuge nicht mehr von der ursprünglichen Garantie gedeckt sein.3, 4 Diese Prognose basiert auf den aktuellen Zahlen hinsichtlich der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und den branchenüblichen Garantiebedingungen und unterstreicht das wachsende Risiko für Besitzer von Elektrofahrzeugen, die mit einer Verschlechterung der Batterie, einer verringerten Kapazität und der Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs konfrontiert sind.5 Da die globale Elektrofahrzeugflotte weiter wächst, steigt die Nachfrage nach Technologien, die die Lebensdauer der Batterien verlängern, die langfristigen Betriebskosten senken und einen nachhaltigen Übergang zur Elektromobilität unterstützen.

Die Lösung: Zukunftsweisende Technologien der nächsten Generation zur Unterstützung der Langlebigkeit von Lithium-Ionen-Batterien

Die eigene Software- und Hardwaretechnologie von Battery X Rebalancing Technologies soll diese Herausforderung meistern, indem sie die Lebensdauer von EV-Batterien verlängert. Diese Innovation wird entwickelt, um die Nachhaltigkeit der Elektromobilität zu verbessern und den Besitzern von Elektrofahrzeugen ein kostengünstigeres und umweltfreundlicheres Nutzungserlebnis zu bieten, indem die Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs der Batterie reduziert wird.

Der Schwerpunkt der Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies, die vom National Research Council of Canada ("NRC") validiert wurde, liegt auf dem Rebalancing von Batteriezellen. Die Validierung des NRC hat gezeigt, dass die Technologie in der Lage ist, Ungleichgewichte zwischen den Zellen in Lithium-Ionen-Batteriepacks effektiv zu korrigieren und nahezu die gesamte durch Ungleichgewichte zwischen den Batteriezellen verlorene Kapazität wiederherzustellen. Die Validierung wurde an Batteriemodulen durchgeführt, die aus 15 in Reihe geschalteten 72-Ah-LiFePO4-Zellen bestanden. Die Zellen wurden zunächst mit einer gemessenen Entladekapazität von 71,10 Ah auf einen einheitlichen Ladezustand gebracht. Im Validierungstest wurden dann drei der 15 Zellen künstlich aus dem Gleichgewicht gebracht - eine Zelle wurde auf einen um 20 % höheren Ladezustand geladen und zwei Zellen wurden auf einen um 20 % niedrigeren Ladezustand entladen - was zu einer reduzierten Entladungskapazität von 46,24 Ah führte, nachdem mit der Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies das Gleichgewicht wiederhergestellt wurde.

Angesichts dieser Fortschritte etabliert sich Battery X Rebalancing Technologies als Teilnehmer an Lithium-Ionen- und EV-Batterielösungen, um die kritischen Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Rückgang der Kapazität von Batteriepacks und dem kostenintensiven Austausch zu meistern. Durch die Verlängerung des Lebenszyklus von Batteriematerialien innerhalb der Lieferkette ist Battery X Rebalancing Technologies bestrebt, die Energiewende zu unterstützen und eine nachhaltigere Zukunft zu fördern.

Die Bedeutung des Nissan Leaf auf dem Markt für Elektrofahrzeuge mit abgelaufener Garantie

Der Nissan Leaf nimmt auf dem globalen Elektrofahrzeugmarkt eine bedeutsame Stellung ein. Seit seiner Markteinführung im Dezember 2010 wurde der Leaf weltweit mehr als 650.000 Mal verkauft6, womit er eines der bis dato meistverkauften Elektrofahrzeuge überhaupt ist. In den USA war der Nissan Leaf zwischen 2010 und 2017 mit 114.808 verkauften Einheiten das zweitmeistverkaufte Plug-in-Elektrofahrzeug.7

Da die Standardgarantie für Batterien von Elektrofahrzeugen in den USA mindestens acht Jahre oder 100.000 Meilen beträgt8, werden Nissan Leafs, die im Zeitraum zwischen 2010 und 2017 verkauft wurden, ab 2025 nicht mehr von der Standardgarantie gedeckt sein. Dies stellt ein beträchtliches und wachsendes Segment alternder Elektrofahrzeuge dar, die eine erschwingliche und effektive Lösung für das Rebalancing von Batterien benötigen.

In Zukunft plant Battery X Rebalancing Technologies, seine Rebalancing-Lösungen zu erweitern, um sowohl aktuelle als auch zukünftige Elektrofahrzeugmodelle mit hohen Volumen auf dem Markt für Fahrzeuge mit abgelaufener Garantie zu unterstützen. Das Unternehmen ist bestrebt, Modelle zu unterstützen, deren ursprüngliche Garantie bereits abgelaufen ist, sowie jene, deren Garantieablauf in den kommenden Jahren bevorsteht. Diese strategische Erweiterung soll Battery X Rebalancing Technologies in eine günstige Position bringen, um eine breitere Basis von Elektrofahrzeugbesitzern und -dienstleistern zu beliefern und dabei die Verlängerung der Lebensdauer von Batterien, eine bessere Erschwinglichkeit sowie die Ziele der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

1 Rho Motion - Global EV Sales 2024, 2 IEA Global EV Outlook 2024, 3 IEA, 4 U.S. News, 5 Recurrent Auto, 6 Nissan Global Newsroom, 7 U.S. Department of Energy, 8 EnergyRight

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) ist ein Explorations- und Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Rohstoffe für die Energiewende gerichtet ist. Zu diesem Zweck hat sich Battery X Metals der Förderung der Exploration inländischer und kritischer Batteriemetallvorkommen verschrieben und entwickelt gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf die Ziele, Strategien und Zukunftspläne des Unternehmens, einschließlich der Entwicklung, Validierung und potenziellen Vermarktung proprietärer Software- und Hardwarelösungen für die Diagnose und Neugewichtung von Lithium-Ionen-Batterien, einschließlich des Prototyps 2.0 der zweiten Generation des Unternehmens. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zur Erweiterung der Ausgleichsfähigkeiten zur Unterstützung von Nissan Leaf-Batteriepacks, zur Bedeutung des Nissan Leaf auf dem Markt für Elektrofahrzeuge außerhalb der Garantiezeit, zum Umfang des Kooperationsabkommens mit Factor E Motors und zu den von den Vertragsparteien ergriffenen Maßnahmen, einschließlich der Entwicklung von Steckeranschlüssen und SOPs, der erwarteten Praxistauglichkeit und der kommerziellen Einführung. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auch auf das prognostizierte Wachstum der Anzahl von Elektrofahrzeugen außerhalb der Garantie weltweit, die Pläne des Unternehmens, auf weitere Elektrofahrzeug-Batteriemodelle auszuweiten, deren Herstellergarantie bald abläuft oder bereits abgelaufen ist, die Fähigkeit von Battery X Rebalancing Technologies, kostengünstigere und effektivere Lösungen zur Neugewichtung von Batterien anzubieten, um der Batteriealterung entgegenzuwirken, sowie das übergeordnete Ziel, die Verlängerung der Batterielebensdauer, Kostensenkungen und Ziele der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, die Tests und Validierungen des Prototyps 2.0 erfolgreich abzuschließen; technische Herausforderungen oder Einschränkungen hinsichtlich der Neugewichtung verschiedener EV-Batterieplattformen; die Verfügbarkeit kommerzieller Verträge oder die Akzeptanz durch Kunden; das Nichterreichen der kommerziellen Skalierbarkeit; die Abhängigkeit von Kooperationen mit Dritten wie Factor E Motors; Änderungen der Verbrauchernachfrage oder der Trends bei der Einführung von Elektrofahrzeugen; regulatorische oder Lieferkettenstörungen im Batterie- oder Elektrofahrzeugsektor; sowie regulatorische, rechtliche und operative Herausforderungen. Battery X Metals übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse, Umstände oder Änderungen der Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und werden gebeten, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ zu konsultieren, um weitere Risikohinweise zu erhalten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79711Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79711&tr=1



