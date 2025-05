wO Börsenlounge - Die Woche: Von heißen Aktien, explodierenden Kursen und einer Wachablösung in Europa

Vier Aktien waren diese Woche besonders beliebt. Sie kommen aus den Bereichen Quantencomputing und KI. An zwei Konzernen ist Nvidia direkt beteiligt. Der KI King hat auch einen Short-Squeeze bei Navitas ausgelöst!Pharma-Spezial Teil I: Fünf US-Giganten im Börsencheck In der aktuellen Ausgabe der wallstreetONLINE Börsenlounge dreht sich alles um die Schwergewichte der US-Pharmaindustrie. Im Fokus: Welche Aktie bietet aktuell Chancen - und wo lauern Risiken? Im ersten Teil des Pharma-Spezials wurden die Titel von AbbVie, Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson, Merck & Co. sowie Pfizer analysiert. Wir werfen einen genauen Blick auf Geschäftsmodelle, Pipeline-Potenzial und Bewertungsniveaus. …

Den vollständigen Artikel lesen ...