Snowflake im KI-Boom: Nach dem Ausbruch - wie weit geht die Rallye noch?

Snowflake Inc. ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Bozeman, Montana, das sich auf cloudbasierte Datenplattformen spezialisiert hat. Gegründet wurde das Unternehmen 2012 in San Mateo, Kalifornien, von den Datenbankexperten Benoît Dageville, Thierry Cruanes und Marcin Zukowski, die zuvor bei Oracle und dem niederländischen Start-up Vectorwise tätig waren. Der Name "Snowflake" wurde als Hommage an die Wintersportleidenschaft der Gründer gewählt.

Snowflake zeigte vom Start wegi ein rapides Wachstum. Im Januar 2018 erreichte das Unternehmen mit einer Investitionsrunde von 263 Millionen US-Dollar eine Bewertung von 1,5 Milliarden US-Dollar und wurde damit zu einem sogenannten "Einhorn". Im Oktober desselben Jahres sammelte Snowflake weitere 450 Millionen US-Dollar ein und erhöhte seine Bewertung auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Im Mai 2019 trat Frank Slootman, ehemaliger CEO von ServiceNow, als CEO bei Snowflake ein. Am 7. Februar 2020 wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen weitere 479 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten hatte und seine Bewertung bei 12,4 Milliarden US-Dollar lag. Am 16. September 2020 ging Snowflake an die Börse und sammelte 3,36 Milliarden US-Dollar ein, was es zur größten Software-IPO in der Geschichte machte.

Können die aktuellen Quartalszahlen überzeugen und wo liegen die Kursziele der Analysten? Die schauen wir uns genauer an und analysieren im zweiten Teil das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

