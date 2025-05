Mit einem Kursverlust von -3% war die Apple-Aktie am Freitag einer der ganz großen Verlierer unter den großen US-Werten. Was steckte hinter dem Rücksetzer des iPhone-Herstellers und sollten Anleger nun in die Apfelaktie einsteigen? Trump droht mit der Zollkeule Die eingangs gestellte Frage muss ich richtigerweise umformulieren: Wer steckte hinter dem Kursrückschlag der Apple-Aktie? Es war niemand Geringerer als Donald Trump himself. Dass Trump kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...