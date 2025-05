Texas macht Ernst: Gouverneur Abbott unterstützt staatliche Bitcoin-Reserve

Texas hat einen bedeutenden Schritt in Richtung einer eigenen Bitcoin-Reserve unternommen. Am 21. Mai verabschiedete das Repräsentantenhaus des Bundesstaates das Gesetz SB 21 mit einer deutlichen Mehrheit von 101 zu 42 Stimmen. Das Gesetz sieht die Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve vor, die vom State Comptroller verwaltet und in Cold Storage gehalten werden soll. Mit nur noch einer ausstehenden Unterschrift steht Texas kurz davor, zum dritten US-Bundesstaat mit einer staatlichen Bitcoin-Reserve zu werden.

Gouverneur Abbott signalisiert klare Unterstützung

Am 22. Mai teilte Gouverneur Greg Abbott auf der Plattform X einen Artikel über diese Initiative und signalisierte damit seine Unterstützung für das Vorhaben. Abbott hat sich bereits in der Vergangenheit als kryptofreundlich positioniert und bezeichnete Texas als potenzielles Zentrum für Kryptowährungen. Seine jüngste Aktion deutet darauf hin, dass er das Gesetz unterzeichnen wird.

Mit dieser Maßnahme würde Texas zum dritten US-Bundesstaat mit einer staatlichen Bitcoin-Reserve werden, nach New Hampshire und Arizona. Dabei haben die verschiedenen Bitcoin-Reserven unterschiedliche Qualität, Texas positioniert sich dabei als Vorreiter und stärkt seine Position als führender Staat im Bereich der digitalen Vermögenswerte.

Klare Kriterien für die Bitcoin-Reserve

Das Gesetz erlaubt es dem Staat, Bitcoin mit überschüssigen Haushaltsmitteln zu erwerben, wobei nur Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von zwei Jahren berücksichtigt werden. Derzeit erfüllt nur Bitcoin dieses Kriterium.

Mit dieser Maßnahme stärkt Texas seine Position als Vorreiter im Bereich der digitalen Vermögenswerte und setzt ein deutliches Zeichen für die Integration von Kryptowährungen in staatliche Finanzstrategien. Bitcoin dürfte schon bald noch enger in Texas Finanzpolitik verwoben sein.

