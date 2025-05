SOFIA, Bulgarien, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inmitten eines farbenfrohen Meeres aus Pfingstrosen im Südpark von Sofia, Bulgarien, begann am 17. Mai das "Pfingstrosenblütenfest: Ein kulturelles Frühlingsfest", das Hunderte von Menschen aus dem ganzen Land anzog, die Bulgarien in voller Blüte erleben wollten. Das Event, der von Vertretern der chinesischen Botschaft in Bulgarien, der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, der Stadtverwaltung Sofia, der Stadtverwaltung Chelopech, des städtischen Unternehmens "Parks and Urban Gardens" in Sofia und des Chinesischen Kulturzentrums in Sofia besucht wurde, präsentierte eine reizvolle Verschmelzung von kulturellem Erbe und floraler Eleganz.

Das Event wurde gemeinsam von der chinesischen Botschaft in Bulgarien und der Propagandaabteilung des Kommunistischen Parteikomitees der Stadt Heze veranstaltet und verwandelte sich in ein lebendiges Mosaik der chinesischen Kultur mit beeindruckenden Fotoausstellungen zum Thema Pfingstrosen und interaktiven kulturellen Erlebnissen. Ein karitativer Aspekt, unterstützt von der Stiftung "For Our Children", stieß auf begeisterte Resonanz in der Öffentlichkeit: Bücher, die von der Botschaft gespendet wurden, sowie kulturelle und kreative Produkte aus Heze mit Pfingstrosenmotiven.

Die lebendige Ausstellung mit Fotografien zum Thema Pfingstrosen harmonierte wunderbar mit den blühenden Blumen im South Park und ermöglichte es den Besuchern, die vielfältigen Sorten der Pfingstrose und das reiche Erbe der chinesischen Kultur zu bewundern. Die Gäste genossen Tee mit Pfingstrosenaroma und Delikatessen, trugen aufwendig bestickte Hanfu-Gewänder mit Pfingstrosenmotiven und bewunderten kunsthandwerkliche Kreationen wie Pfingstrosenporzellan, Strohkunst, Holzschnitzereien und geflochtene Pfingstrosen. Praktische Aktivitäten wie Workshops zum Malen von Pfingstrosen und Quiz-Sessions trugen zusätzlich zur fröhlichen Atmosphäre bei.

"Pfingstrosen symbolisieren Adel, Wohlstand und Glück und verkörpern Werte wie Harmonie und gemeinsame Schönheit, die beim bulgarischen Volk tief verwurzelt sind", erklärte der stellvertretende Bürgermeister von Sofia, Nikola Barbutov, der eine Botschaft von Bürgermeister Vasil Terziev überbrachte. Der Bürgermeister lobte die Versammlung als Ausdruck des Reichtums der chinesischen Kultur und als Feier des Dialogs, des gegenseitigen Verständnisses und der Freundschaft und betonte die kulturelle und spirituelle Verbundenheit zwischen den beiden Völkern.

Im Rahmen eines Gedenkprojekts zum 75-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Bulgarien wurden im Jahr 2024 700 Pfingstrosenpflanzen aus Heze in den Südpark von Sofia, den Kulturpark von Plovdiv und den Botanischen Garten der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften verpflanzt. Diese Pfingstrosen blühen nun in Bulgarien, und jede Blüte erzählt eine Geschichte von Freundschaft und Frieden.

Wang Min, Geschäftsträger der chinesischen Botschaft in Bulgarien, bezeichnete den Event als eine Feier der Freundschaft und Schönheit. Sie äußerte die Hoffnung, dass die Pfingstrosen aus Heze in Bulgarien gedeihen und als bleibende Symbole der Freundschaft, des kulturellen Austauschs und der emotionalen Verbundenheit zwischen den beiden Nationen dienen werden.

Milena Vaseva, Direktorin von "Parks and Urban Gardens" in Sofia, reflektierte über ihren jüngsten Besuch in Heze und lobte die umfassende Pfingstrosenindustrie der Stadt, die Anbau, Handel und vollständige Verwertung der Pflanzen integriert. Sie hob die Pfingstrosengärten der Stadt hervor, die Gartenbau, kulturelle Festlichkeiten und Freizeitgestaltung miteinander verbinden, und äußerte die Hoffnung auf eine weitere Zusammenarbeit, um das Gedeihen der Pfingstrosen in Sofia zu gewährleisten.

