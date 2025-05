Bitcoin-Dominanz könnte weitere Jahrzehnte anhalten: Experten zweifeln an Altcoin Season

Der Bitcoin befindet sich aktuell auf einem neuen Rekordniveau und baut dementsprechend seine Dominanz weiter aus. Doch während viele Anleger auf eine bald einsetzende Altcoin Season hoffen, ist sich ein Experte sicher, dass diese womöglich über Dekaden nicht mehr stattfinden könnte.

Analyst Willy Woo prognostiziert langfristige Bitcoin-Überlegenheit

Der Bitcoin hat in dieser Woche ein neues Allzeithoch erreicht und ist über die Marke von 110.000 US-Dollar gestiegen. Damit baut sich die Dominanz gegenüber anderen Kryptowährungen und die Outperformance gegenüber anderen Assets deutlich aus. Doch laut einer aktuellen Analysteneinschätzung könnte das erst der Beginn einer jahrzehntelangen Phase der Dominanz sein.

So schrieb der Analyst Willy Woo kürzlich auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass die Mutter aller Kryptowährungen von einem Nieschenprojekt mit enormem Wachstumspotenzial zu einem etablierten Finanzprodukt geworden ist. Grund für diese Veränderung ist laut Woo in erster Linie die institutionelle Adaption von Kryptowährungen. Durch die Zulassung von Spot-ETFs in den USA sei die Volatilität, aber gleichzeitig das annualisierte Kurswachstum gefallen.

Altcoin Season könnte aufgrund von Marktveränderungen ausbleiben

Die Dominanz des Bitcoins könnte also laut der aktuellen Prognose noch länger anhalten und über 15 bis 20 Jahre für eine Outperformance gegenüber anderen Assetklassen, aber auch anderen Krypto-Projekten sorgen. Dementsprechend könnte die viel beschworene Altcoin-Season womöglich ausfallen. Eine Meinung, die auch einige Analysten haben.

Der charttechnische Analyst Ali Martinez verwies etwa auf das viel zu große Angebot an Altcoins. Aktuell sind laut dem Experten um die 36,4 Millionen Projekte aktiv. Im Bullenzyklus 2017/18 waren es hingegen nur rund 3.000 und in der ersten Altcoin-Season 2013/14 weniger als 500. Da so die Marktbedingungen grundlegend verändert sind und es die Projekte viel schwerer haben, an Kapital zu gelangen, dürfte es laut dem Experten schwierig für die breite Masse an Kryptos werden, genügend Nachfrage zu erlangen.

