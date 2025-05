Arthur Hayes prognostiziert Ethereum-Kurs von 10.000 US-Dollar

Ethereum hat in den letzten Jahren den Bitcoin sehr deutlich underperformt. Doch kann die zweitgrößte aller Kryptowährungen jetzt bald durchstarten? Zumindest der bekannte Experte Arthur Hayes sieht jetzt die Chance auf einen Anstieg auf 10.000 US-Dollar bei dem größten Altcoin.

Ethereum-Experte Hayes setzt auf massive Kurssteigerung trotz schwacher Performance

Ethereum hat als Anlage seit dem Beginn des aktuellen Bull-Runs in der Kryptowelt massiv enttäuscht. Die zweitgrößte aller Kryptowährungen lieferte nicht nur gegenüber dem Bitcoin eine deutliche Underperformance, sondern liegt auf Jahressicht 28 Prozent im Minus. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von den technischen Problemen bis hin zu dem geringen Interesse der institutionellen Investoren an den ETH-Spot-ETFs in den USA.

Doch trotz dieser sehr schwachen Entwicklung erwartet der Krypto-Experte Arthur Hayes jetzt einen deutlichen Anstieg bei Ethereum, der die zweitgrößte aller Kryptowährungen bis auf 10.000 US-Dollar oder darüber hinaus führen könnte. Hayes vertritt seit Monaten die These, dass Kryptowährungen ein massiver Kursanstieg bevorstehen könnte, wenn die USA ihre expansive Geldpolitik wieder aufnehmen. Bereits in der Vergangenheit hatten die Kurse von Bitcoin, Ethereum & Co. stark mit der verfügbaren Geldmenge M2 korreliert.

Bitcoin-Prognose: Eine Million US-Dollar bis 2028 erwartet

Aber wie bereits erwähnt ist Hayes nicht nur bullisch für Ethereum. Denn der Experte geht davon aus, dass spätestens bis 2028 der Bitcoin den Kurs von einer Million US-Dollar erreichen dürfte. Seine Begründung ruht dabei vor allem auf der bereits erwähnten These, dass die USA in den kommenden Monaten massiv Liquidität benötigen dürften und die Notenbank dementsprechend Geld bereitstellen dürfte.

Infolgedessen könnte es zu einer weiteren Inflationierung, besonders bei den Assetpreisen kommen, so wie man sie bereits in den Jahren von 2010 bis 2022 hatte beobachten können. Dementsprechend ist Hayes also sehr optimistisch, wenn es um die weitere Kursentwicklung bei Ethereum, aber auch Bitcoin geht, und sollte der Experte mit seinen Prognosen recht behalten, dann dürfen sich Anleger bald über deutliche Kursanstiege freuen.

