Hannover (ots) -Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) haben heute (24. Mai 2025) anlässlich des DFB-Pokalfinales gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Fans und Ehrenamtlichen einen ökumenischen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin gefeiert. Das Motto lautete in diesem Jahr: "Jetzt braucht's deinen Anstoß".In seiner Ansprache betonte Bischof Dr. Stefan Oster SDB (Passau), Sportbischof der Deutschen Bischofskonferenz, die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen: "Im Sport braucht es manchmal diesen einen entscheidenden Moment - den Anstoß, der ein Spiel verändert. Auch im Glauben gibt es solche Momente: Wenn ich aufhöre, nur auf mich zu schauen, und beginne, für andere mitzuspielen. Wenn ich innerlich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur im Team, sondern im Leben. Ich glaube: Gott wartet auf unseren Anstoß - und er schenkt seinen Geist, damit aus kleinen Bewegungen große Veränderungen werden."Militärbischof Dr. Bernhard Felmberg, Bischof für die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr und Pfarrer der Stadionkapelle im Berliner Olympiastadion, hob in seiner Predigt die Bedeutung von Beständigkeit und Glauben hervor: "Der DFB-Pokal ist ein Zeichen für jeden Einzelnen in der Gesellschaft. Du kannst was werden, Du kannst was erreichen, wenn Du nur willst, wenn Du dranbleibst, wenn Du Dich nicht hängen lässt und wenn Du daran glaubst." Zugleich erinnerte er an das biblische Bild vom Weinstock: "Wenn die Reben mit dem Weinstock verbunden sind, werden sie versorgt mit allem, was sie zum Leben brauchen. Verbunden mit Christus wächst uns das zu, was wir zum Leben brauchen: Widerstandskraft, die Fähigkeit zu lieben, zu verzeihen, die Lebensfreude, der Mut, die Geduld, auch Zeiten der Dürre auszuhalten. Und schließlich Neues zu wagen."Mitgewirkt am Gottesdienst haben unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Fan-Vertreter von Arminia Bielefeld und vom VfB Stuttgart, Elisabeth Keilmann, Sportseelsorgerin der Deutschen Bischofskonferenz, sowie Inga Rohoff, stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises Kirche und Sport der EKD. Ebenso beteiligten sich Vertreter der Polizei, der Volunteers und anderer gesellschaftlicher Gruppen, darunter auch aus jüdischen und muslimischen Organisationen.Der Einladung zum Gottesdienst folgten zahlreiche Fußballfans. Gemeinsam wurde für ein faires Spiel, für Zusammenhalt im Sport und in der Gesellschaft sowie für Frieden gebetet.Hinweise: Die Predigt von Militärbischof Dr. Bernhard Felmberg ist unter https://www.ekd.de/predigt-im-gottesdienst-vor-dem-dfb-pokalspiel-90499.htm (https://www.ekd.de/predigt-im-gottesdienst-vor-dem-dfb-pokalspiel-90499.htm) abrufbar. Die Ansprache von Bischof Dr. Stefan Oster SDB ist ebenfalls als pdf-Datei unter www.ekd.de verfügbar.Hannover, 24. Mai 2025