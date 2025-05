EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Finanzierung

R-LOGITECH S.A. vereinbart Änderungen an der € 20 Mio. Darlehensfazilität vom 22. Juli 2024



24.05.2025 / 17:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





[Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) 596/2014] R-LOGITECH S.A. vereinbart Änderungen an der € 20 Mio. Darlehensfazilität vom 22. Juli 2024, die der R-Logitech-Gruppe weitere Finanzierungszusagen sowie mehr zeitlichem Spielraum und Flexibilität für den Verkauf der Anteile der R-Logitech-Gruppe an Thaumas N.V. bieten. Monaco/Luxemburg, 24. Mai 2025 - Wie bereits kommuniziert, haben R-Logitech S.A. als Darlehensnehmerin, RL Holding S.A. als Garantin und R-Logitech S.A.M. als Muttergesellschaft (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "R-Logitech-Gruppe") am 22. Juli 2024 eine Vereinbarung über eine die Gewährung einer Darlehensfazilität ("Darlehensfazilität") mit einzelnen Anleihegläubigern der € 254 Millionen 10.250%-Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A19WVN8) (die "2018/2024-Schuldverschreibungen"), die von der R-Logitech S.A.M. begeben wurden, und der € 46 Millionen 10,25%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 (ISIN: DE000A3K73Z7) (die "2022/2027-Schuldverschreibungen"), die von der R-Logitech Finance S.A. begeben wurden, als Darlehensgebern (die "Backstop-Darlehensgeber") abgeschlossen. Insoweit wird auf die im Juni und August 2024 jeweils gefassten Beschlüsse der Inhaber der 2018/2024 Schuldverschreibungen und der 2022/2027 Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger" und die "Anleihegläubigerbeschlüsse") und das Investoren-Update vom 11. Oktober 2024, welches im Zusammenhang mit der Emission der neuen Schuldverschreibungen durch die RL New Money Issuance S.A., die Darlehensgeberin im Rahmen der Darlehensfazilität ist[1], Bezug genommen. Der Verkaufsprozess für die von der R-Logitech-Gruppe an der Thaumas N.V. gehaltenen Anteile schreitet weiter voran. Um diese Dynamik weiter zu unterstützen, hat die R-Logitech S.A. mit den Backstop-Darlehensgebern eine Vereinbarung zur Änderung der Darlehensfazilität vereinbart, die der Gruppe zusätzliche Liquidität und Unterstützung gewährt (die "Angepasste-Darlehensfazilität"), u.a.: Verlängerung des Fälligkeitstermins der Darlehensfazilität bis zum 30. Dezember 2025, was der R-Logitech-Gruppe zusätzliche zeitliche Flexibilität für den Abschluss des laufenden Verkaufsprozesses verschafft.

Zusätzliche Finanzierungszusagen der Backstop-Darlehensgeber in Höhe von € 5 Mio., um eine angemessene Liquiditätsausstattung für die R-Logitech-Gruppe zu gewährleisten. Dabei handelt es sich um ein Darlehen ohne laufende Zinszahlungen mit der gleichen anfänglichen Rückzahlungsprämie, die bereits für die ursprünglichen Darlehen gilt. Dies ermöglicht es der R-Logitech-Gruppe, den Verteilungsmechanismus für Auszahlungen wie von den Anleihegläubigern im Rahmen der im Bundesanzeiger bekanntgemachten Anleihegläubigerbeschlüsse beschlossen beizubehalten.

bekanntgemachten Anleihegläubigerbeschlüsse beschlossen beizubehalten. Verzicht auf 80 % der unter der Darlehensfazilität aufgelaufenen monatlichen Prämien (die seit August 2024 aufliefen) sowie auf sämtliche künftigen monatlichen Rückzahlungsprämien. R-LOGITECH S.A.M. investorrelations@r-logitech.com [1] https://www.r-logitech.com/wp-content/uploads/2024/10/R-Logitech-Investor-Update.pdf



24.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com