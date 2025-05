Bad Wimpfen (ots) -"Sparen lohnt sich wie noch nie." Millionen Zuschauer erleben die Premiere der neuen Lidl-Hymne erstmals vor dem DFB-Pokalfinale. Mit der - augenzwinkernden - Spar-Hymne für ganz Deutschland, gesungen von Popstar Sarah Connor, kündigt Lidl in Deutschland die größte Preissenkung seiner Geschichte an. Mehr als 500 Einzelartikel werden quer durch das Sortiment dauerhaft im Preis gesenkt - einzelne Artikel regional um bis zu 35 Prozent.Die Kampagne steht unter dem Motto "Einigkeit im Preis und Kaufkraft". Lidl übernimmt Verantwortung und sorgt mit dauerhaft gesenkten Preisen dafür, Millionen Menschen in Deutschland spürbar zu entlasten. Textsicher und ohne Versprecher mit dabei: Sarah Connor. Sie stimmt für Lidl eine Hymne an, bei der dauerhaft niedrige Preise im Gedächtnis bleiben.Und was sagt Popstar Sarah Connor? "Eigentlich habe ich mir geschworen, nie wieder die Hymne zu singen. Dann bekam ich die Anfrage, dass Lidl einen einmaligen Spot für das DFB-Pokalfinale drehen will und fragt, ob ich dafür einen anderen Text auf die Melodie der Hymne singen und dabei zufällig noch ein Glas Brühe einkaufen würde. Ich fand das sehr lustig", so Sarah Connor.Alexander Lafery, Leiter Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG., fügt an: "Mit dieser historischen dauerhaften Preissenkung geben wir ein deutliches Signal in den Markt und zeigen unseren Kunden: Wir sind für euch da. Über die Zusammenarbeit mit Sarah Connor freue ich mich besonders. Ihre Authentizität hat uns inspiriert. Gemeinsam erreichen wir unsere Zielgruppe auf eine humorvolle Art und Weise."Die neue Hymne mit Sarah Connor läuft bundesweit im TV und auf Social Media. Hier (https://youtu.be/-AQ2r4icqyU) geht's zum Spot.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6041527