Solana News: Neue Partnerschaften und kontinuierliche Erfolge - doch die alten Probleme bleiben

Nach dem großen Comeback 2023 zählt Solana mittlerweile zu den leistungsstärksten Blockchain Projekten auf dem Markt. Schon längst hat sich das Netzwerk als Go-to-Blockchain für Meme-Coins positioniert und neue Partnerschaften, Finanzprodukte und technologische Innovationen zeigen, dass Solana nicht nur technologisch, sondern auch strategisch Fortschritte macht. Zwar ist der große Konkurrent Ethereum gerade im DeFi Bereich immer noch führend, doch Solana holt auf. Im Hinblick auf Staking hat die Highspeed Blockchain Ethereum mittlerweile sogar schon überholt. Etwa 65 % bis 75 % der zirkulierenden SOL sind gestaked, bei den ETH hingegen sind es nur

27 % bis 32 %.

Institutionelle Partnerschaften mit Signalwirkung

Die Solana Foundation hat eine strategische Partnerschaft mit der Blockchain-Plattform R3 bekannt gegeben, was wiederum der nächste Schritt in der Solana-Evolution ist. R3 arbeitet mit internationalen Großbanken und Finanzinstitutionen wie HSBC, der Bank of America sowie der Zentralbank Italiens zusammen. Ziel der Kooperation ist es, Solana als Infrastruktur für die Tokenisierung von Vermögenswerten wie Aktien und Anleihen zu etablieren. Solana selbst wird dann als öffentliches Netzwerk fungieren, ohne in die hohen Sicherheitsstandards der externen Institutionen einzugreifen.

Lily Liu, die Präsidentin der Solana Foundation, tritt dem Vorstand von R3 bei. Durch diese personelle Verflechtung wird die Ernsthaftigkeit der Zusammenarbeit unterstrichen und eröffnet Solana Zugang zu bestehenden Netzwerken im Finanzsektor. Bis jetzt dominiert zwar Ethereum den RWA Bereich, doch auch hier wächst der Druck durch Solana. Projekte wie Solaxy, die erste Solana Layer 2, könnten dafür sorgen, dass dieser Druck stetig steigt, indem sie für eine noch bessere Skalierung des Netzwerks sorgen.

Finanzprodukte: ETF und Futures auf Solana

Ein weiterer Schritt in der Solana Evolution ist die geplante Einführung eines börsengehandelten Fonds (ETF) auf den SOL-Token. Renommierte US-Vermögensverwalter wie Franklin Templeton oder Van Eck haben bereits Anträge gestellt. Spätestens im Oktober dieses Jahres muss die SEC entscheiden, ob sie das Anlagevehikel zulässt. Mit einem Spot ETF wird institutionellen Anlegern der Zugang stark vereinfacht. Die Bitcoin Spot ETF, die im Januar 2024 zugelassen wurden, sind mittlerweile Verkaufsschlager und viele Milliarden Dollar schwer.

Marktentwicklung

Der Kurs von Solana liegt aktuell bei rund 177 US-Dollar. Damit bleibt SOL unter dem Jahreshöchststand, zeigt aber weiterhin stabile Fundamentaldaten. Die zunehmende institutionelle Nachfrage sowie steigende Aktivitäten im Bereich DeFi deuten darauf hin, dass der Rückgang als temporäre Korrektur einzuschätzen ist.

Strategische Vision

Akshay BD, Chief Marketing Officer der Solana Foundation, betont die langfristige Vision des Projekts: Investitionen sollen für alle zugänglich werden. Durch die Tokenisierung von Vermögenswerten möchte Solana auch Menschen mit geringen Kapitalbeträgen den Zugang zu Beteiligungen an Unternehmen, Fonds oder Immobilien ermöglichen.

Diese Vision einer demokratisierten Finanzwelt könnte in den kommenden Jahren verstärkt Realität werden - unterstützt durch regulierte Finanzprodukte und technologische Effizienz.

I shared some notes with the internal solana foundation team that are relevant more widely. Summary below.



--

Solana Fndn 2025 Marketing Memo



Internet Capital Markets and F.A.T. Protocol Engineering.



Solana's promise is to allow anyone with an internet connection access to… - Akshay BD (@akshaybd) November 26, 2024

Solaxy: die Solana Layer 2

Trotz all dieser Fortschritte sieht sich Solana gerade im Bereich Skalierung immer noch alten Problemen gegenüber. Genau hier setzt Solaxy an, die erste Solana Layer 2, die speziell für die monolithische Architektur der Blockchain gebaut wurde. Das Testnetz ist bereits aktiv und auch der Blockexplorer ist live. Zudem gab das Team bekannt, dass mit Igniter ein Launchpad geplant ist, auf dem jeder einen Token starten kann.

Solaxy fängt außerdem Überlauftransaktionen von Solana ab, verarbeitet diese außerhalb des Mainnets und führt sie anschließend gebündelt zur Bestätigung auf das Hauptnetzwerk zurück.

