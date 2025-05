Berlin (ots/PRNewswire) -Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, gibt die Veröffentlichung von Club-Angeboten für Club-Mitglieder bekannt.Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte in Deutschland:- 199 €-LUXUSHOTEL IN DAVOS 3 Tage in einem der mondänsten Orte der Schweiz, Spielort von Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Das 5-Sterne-Hotel liegt direkt an der Promenade. Club-Mitglieder sparen 47-54 Prozent im Vergleich zur Hotelwebsite.- AB 379 €-TOSKANA: 6 TAGE MIT WEINPROBE & 3 KOCHKURSEN Mindestens 92 Quadratmeter große Apartments, umgeben von Zypressen und Weinbergen. Club-Mitglieder erhalten neben täglichem Frühstück ein 3-Gang-Candlelight-Dinner.- 119 €-4*-HOTEL IN PARIS INKL. SEINE-FAHRT, REGULÄR 472 € Ein Aufenthalt von 2 Nächten im Viertel Saint-Germain-des-Prés, einst Treffpunkt von Sartre und Picasso. Nur 15 Minuten zu Fuß vom Louvre entfernt und inklusive Frühstück.- 99 €-NEUES LUXUSHOTEL IN BUDAPEST, -72% Mitten in der Unesco-geschützten Altstadt liegt das 5-Sterne-Superior-Hotel. Das Magazin Condé Nast Traveller listet es als eines der besten Hotels in Budapest. Besonders hervorgehoben wird dabei das "mutige Design".- 139 €-3 TAGE SCHWARZWALD MIT HALBPENSION 4-Sterne-Superior-Hotel mit Panoramablick ins Grüne. Halbpension mit Bio-Produkten und Zugang zum Spa mit Thermalpool ist inklusive. Club-Mitglieder sparen 39-66 Prozent gegenüber dem Originalpreis.- AB 599 €-SCHWEIZ-REISE MIT GLACIER EXPRESS & HOTELS 4-tägige Bahnreise in der 1. Klasse ab und bis Deutschland. Inklusive 4-Sterne-Hotels in Zermatt und St. Moritz sowie Fahrt mit dem Panoramazug Glacier Express.Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.comÜber Travelzoo Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club\u2011Mitglieder erhalten exklusive Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit persönlich auf ihre Qualität und ihren Wert geprüft werden. Wir kennen die neuesten und besten Reise-, Entertainment- und Lifestyle-Erlebnisse. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.Travelzoo ist eine eingetragene Marke von Travelzoo. Alle anderen Namen sind Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.Travelzoo Unter den Linden 40 10115 Berlin Pressekontakt: Mara Zatti +49 303119 7514 mzatti@travelzoo.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/439508/5335987/Travelzoo_TZOO_Logo_v3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/club-angebote-veroffentlicht-am-25-mai-2025-302464457.htmlOriginal-Content von: Travelzoo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102257/6041547