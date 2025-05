Krypto-Analyst Edelman empfiehlt Bitcoin für nächsten 10 Jahre als bestes Asset

Ein viel beachteter Krypto-Analyst und Finanzexperte ist der Meinung, dass Bitcoin auch in den kommenden 10 Jahren das am besten performende Asset sein wird. Was ihn zu dieser Vermutung kommen lässt und warum er sich irren könnte, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Krypto-Analyst sieht für nächsten 10 Jahre in Bitcoin das beste Investment

Ric Edelman, ein Finanzexperte, Unternehmer und Bestsellerautor, hat kürzlich in einem CNBC-Interview seine bullische Ansicht zu Bitcoin geteilt. So hob er erst einmal hervor, dass es sich schon über die vergangenen 15 Jahre um die am besten performende Anlageklasse gehandelt hat. Zudem geht er auch in den kommenden 10 Jahren davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird.

It must be said:



For those that don't know him, @ricedelman has a multi-decade track record of seeing things before everyone else and being right. https://t.co/VXV8aQtmUh - Hunter Horsley (@HHorsley) May 23, 2025

Aus diesem Grunde empfiehlt Edelman auf für die nächste Zeit in Kryptowährungen zu investieren. Schließlich könnte man mit ihnen langfristigen Wohlstand aufbauen. Dies führte er vor allem auf die Tatsache zurück, dass es sich um eine unkorrelierte Anlageklasse handelt. So wären die Preisbewegungen von Bitcoin unabhängig von Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffen.

Deshalb erachtet sie der Krypto-Analyst auch als perfekt für die Diversifizierung des Portfolios. Denn auf diese Weise können sowohl das Risiko gesenkt als auch die Chance erhöht werden, wie sich an der bisherigen Performanz von Bitcoin erkennen lässt. Über die Diversifizierung lässt sich zudem tendenziell die Volatilität senken, was bei Bitcoin auch durch die langfristigen Anleger zunehmend geschieht.

Ist Bitcoin wirklich das beste Asset für die nächsten 10 Jahre?

Sicherlich hat die Kursentwicklung von Bitcoin viele andere traditionelle Assets in den Schatten gestellt. So konnte BTC laut TradingView seit dem Start der Blockchain im Jahr 2009 um 9.430.652.417 % steigen. Dies ist deutlich mehr als die Entwicklung von etwa Nvidia in derselben Zeit, dessen Aktie lediglich um 36.961 % zurücklegen konnte. Aber auch der Nasdaq 100 erzielte lediglich 1.101 % und Gold 220 %.

Allerdings hat Bitcoin über die vergangenen Jahre die Marktkapitalisierung bedeutend gesteigert. So wird die Kryptowährung mittlerweile mit 2,16 Bil. USD bewertet, womit BTC den fünften Platz der teuersten Assets belegt. Damit wird es also auch immer schwieriger für spätere Anleger, mit diesem höhere Gewinne zu erzielen, auch wenn Bitcoin sicherlich noch eine weite Rally vor sich haben wird. Jedoch sind es eher noch weitere 10x.

Deswegen konnten aber zuletzt auch einige andere Assets die Kursentwicklung von BTC übertreffen. Betrachtet man beispielsweise die Entwicklung seit dem Jahr 2014, so ist BNB um 45.036 %, Nvidia um 33.413 % und ETH um 20.526 % gestiegen, während es bei Bitcoin nur 11.832 % waren.

Bitcoin im Vergleich zu anderen Assets seit 2018 | Quelle: TradingView

Seit 2018 konnte hingegen sogar Dogecoin mit 10.373 % am stärksten steigen, während BTC auf 573 % kommt. Dies verdeutlicht, wie sich das Renditepotenzial von Bitcoin verringert hat. Stattdessen haben immer mehr Anleger ein größeres Interesse an spekulativen Memecoins entwickelt, welche seit dem Jahr 2024 sogar einen Superzyklus erleben. Schließlich steigen einige von ihnen in wenigen Tagen mehrere hunderte Millionen Prozent, wie Bitcoin seit seinem Start.

BTC Bull Token ist die optimale Fusion auf Bitcoin und Memecoin

Mittlerweile konnte sich Bitcoin schon über lange Zeit etablieren und hat somit auch an Sicherheit gewonnen. Einige bezeichnen ihn aufgrund seiner deflationären Tokenomics sogar als digitale Gold, wobei er nicht nur einen ähnlichen Schutz gegenüber der Inflation spendet, sondern auch die Entwicklung des Edelmetalls deutlich übertreffen konnte.

Eines der besten Investments könnte die Kombination eines neuen Memecoins mit niedriger Bewertung und hohem Steigerungspotenzial mit der Sicherheit und großen Community von Bitcoin sein. Somit kann der Fantoken BTC Bull Token schnell eine hohe Viralität aufbauen und längerfristig attraktiv bleiben.

Während Bitcoin neue Allzeithochs erklimmt, erhalten die $BTCBULL-Inhaber bei verschiedenen Meilensteinen unterschiedliche Belohnungen. Ab 125.000 USD kommen die $BTCBULL-Preisbooster über Burnings hinzu und werden in Intervallen von 25.000 USD iteriert. Außerdem erfolgen ab 150.000 USD und in Abständen von 50.000 USD echte Bitcoin-AirDrops.

Den $BTCBULL-Inhabern wird zudem für das Verwahren in dem Staking-Pool ein passives Einkommen von derzeit 65 % pro Jahr vergütet. Bei diesem werden mit jedem Ethereum-Block 399,54 $BTCBULL an die Staking-Teilnehmer vergütet, sodass die Rendite von der Anzahl der Coins im Staking-Smart-Contract abhängt.

Die hohe Finanzierungssumme des ICOs von 6,31 Mio. USD deutet auf eine ähnlich erfolgreiche Markteinführung hin. In der aktuellen Presale-Runde werden die Coins für einen Preis von 0,00253 USD angeboten. Dieser wird laut dem Countdown der Website jedoch nur noch für maximal zwei Tage und zwölf Stunden verfügbar sein.

