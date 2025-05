Solana wird durch Bankenübernahme 200 $ und L2 Solaxy 50 Mio. $ erreichen

Der Solana-Kurs könnte laut Einschätzung von Analysten durch die Banken-Adoption schon bald die Marke von 200 USD übersteigen. Gleichzeitig hat die erste Solana-Layer-2 Solaxy ($SOLX) mit ihrem ICO nun schon mehr als 40 Mio. USD erzielt und bewegt sich schnell auf die Marke von 50 Mio. USD zu, wobei ein Ausverkauf unmittelbar bald bevorsteht.

Über das Fundraising konnten alle 24 Stunden bis zu weitere 500.000 USD eingeworben werden. Aufgrund des schnell steigenden Solana-Preises in der letzten Zeit und der bullischen Perspektive, ist auch für Solaxy mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen. Bis zum Abschluss des Presales könnte dieser noch die Marke von 50 Mio. USD übertreffen.

Durch das große Interesse an Solana ist es möglich, dass auch der Vorverkauf eine parabolische Nachfrage nach dem Token verzeichnen wird, welcher frühen Anlegern jetzt noch vergünstigt über den Presale zur Verfügung steht.

Mehr Gründe für den Kauf der $SOLX-Coins: Alle 2 Tage steigende Preise und Börseneinführung

An Solaxy Interessierte werden durch den Preiserhöhungsmechanismus des Presales zusätzlich unter Druck gesetzt, weil dieser alle zwei Tage für einen Anstieg des Verkaufspreises sorgt. Somit müssen sich Anleger nach ihrer gründlichen Überprüfung des Projektes jetzt beeilen, um Enttäuschungen zu vermeiden.

In der aktuellen Phase wird der $SOLX-Coin noch für einen Preis von 0,001734 USD angeboten, während Solana bereits bei 176,21 USD notiert.

Ebenso bekommen die Investoren FOMO, da auf der Website des Projektes angekündigt wurde, dass der Token "an den wichtigsten Börsen eingeführt wird". Zudem vergütet Solaxy über die Staking-Funktion eine jährliche Rendite von 100 %, wobei diese in Echtzeit an die Bestände des Pools angepasst wird.

Banken adoptieren Solana, was das Vertrauen in den Ethereum-Killer und die Nachfrage nach L2 Solaxy verstärkt

Die Financial Times hat berichtet, dass das Blockchain-Konsortium R3, zu dem globale Banken wie HSBC zählen, Solana als öffentliche Chain verwenden werden. Dadurch konnte der Solana-Coin von der Chain der nächsten Generation zuletzt schon einen deutlichen Anstieg verzeichnen.

Auch für diese erste Solana-Layer-2 Solaxy ist dies eine erfreuliche Nachricht, mit welcher die Transaktionen besser skaliert werden. Zwar ist die SOL-Chain schon rund 2.000-mal schneller als Ethereum, dennoch Opfer ihres eigenen Erfolgs und ihrer hohen Nachfrage.

Noch kommt es auf der Solana-Blockchain bei einer erhöhten Aktivität zu Staus und in Extremfällen sogar Totalausfällen. Aufgrund der wichtigen Rolle, welche das Ökosystem nun im Web3 eingenommen hat, wird die Aktivität in nächster Zeit noch einmal zunehmen. Dabei ist ein großer Anteil auf den Memecoin-Sektor zurückzuführen.

Die Adoption von R3 deutet auf eine hervorragende Zukunft von Solana hin. Zudem untermauert sie die Argumente der Solana- und Solaxy-Bullen, dass das Ökosystem nicht nur für Memetoken geeignet ist. Andererseits hätte dies die Attraktivität der Chain für Banken und anderen Finanzinstitutionen verringern können.

Solaxy-Unterstützter verweisen allerdings darauf, dass die hohe Nachfrage aus dem Memecoin-Sektor auch ein guter Stresstest für Solana gewesen ist. Auf diese Weise konnte die Blockchain bereits beweisen, dass sie mehr als Ethereum leisten kann.

Das Solana-Ökosystem hat zudem über die vergangenen 12 Monate einen Anstieg der Transaktionen von 66 % verzeichnet. Ebenso haben die täglichen aktiven Adressen um 854 % zugenommen, die Vertragsaufrufe um 96 % und die Transaktionsgebühren um 409 %.

Solana Foundation kündigt weitere Upgrades an und Solaxy sichert Zukunft

Für die Sicherung der Existenz der Solana-Blockchain müssen zunächst die Überlastungsprobleme beseitigt werden, welche aufgrund der neuesten Nachrichten in der nächsten Zeit vermutlich noch einmal zunehmen werden. Die Solana-Entwickler ruhen jedoch nicht und haben erst in den vergangenen Tagen ein weiteres Upgrade angekündigt. Dieses soll die Endgültigkeit der Transaktionen verbessern.

Das nächste Upgrade trägt den Namen "Alpenglow" und wird die Finalität von 12 Sekunden auf 150 Millisekunden verringern. Dabei sollen auf diese Weise die beiden Konsensverfahren Proof-of-History (PoH) und Tower-BFT ersetzt werden.

Mit diesen Optimierungen ist auch das Team von Solaxy bestens vertraut. Welche Fortschritte dieses in der letzten Zeit gemacht, können Sie über die Website in der Rubrik "Dev Updates" finden, wo diese regelmäßig geteilt werden.

Natürlich handelt es sich bei der Entwicklung einer Solana-Layer-2 nicht um ein triviales Unterfangen. Dennoch hat das Team bereits erfolgreich seinen Block-Explorer gestartet, welcher schon seit ein paar Monate live ist.

Darüber hinaus wurde zu Beginn der Woche bekannt gegeben, dass das Igniter-Launchpad bald verfügbar sein wird. Dieses erlaubt seinen Nutzern wiederum ohne Code schnell und einfach eigene Coins zu starten.

Dem letzten Entwickler-Update kann entnommen werden: "Dies ist mehr als ein Launchpad - es ist ein Zündsystem für eine dezentralisierte, rollup-native Wirtschaft. Solaxy ist nicht nur die erste Layer 2 von Solana - es ist die Grundlage für ein neues Rollup-natives Ökosystem. Igniter und die vollständige Einführung des Mainnet sind erst der Anfang."

Solana und Solaxy sind die Zukunft der dezentralen Wertnetzwerke

Sobald die Banken mit der Tokenisierung von Vermögenswerten beginnen, werden Hunderte von Milliarden US-Dollar in das Ökosystem fließen, von denen wiederum Solana und Solaxy profitieren können.

Damit sich Investoren möglichst früh für eine Rendite bis zu 1.000x positionieren, bietet sich nun der Vorverkauf an, welcher über die Solaxy-Website erreicht werden kann. Mit dieser verbindet man eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet und kann mit verschiedenen Kryptowährungen sowie Fiatwährungen zahlen.

Außerdem wird schon jetzt die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, die $SOLX-Coins in dem Staking-Pool für eine Rendite von 100 % pro Jahr einzuzahlen. Idealerweise wird dafür die Best Wallet empfohlen, welche eine nahtlose Erfahrung wie eine frühzeitige Berücksichtigung im Portfolio ermöglicht.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.