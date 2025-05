© Foto: Klaus Ohlenschläger - picture alliance

Schwellenländer sind im Aufwind: Nach dem Rating-Downgrade der USA fließt Kapital verstärkt in die Emerging Markets. Ist das der Beginn einer neuen globalen Kapitalrotation? Analysten sehen ein großes Aufholpotenzial.Die Emerging Markets rücken wieder ins Zentrum des Anlegerinteresses - angetrieben von wachsenden Zweifeln an der Stabilität US-amerikanischer Vermögenswerte. Nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch Moody's und einem deutlichen Ausverkauf von US-Staatsanleihen, Aktien und dem US-Dollar richten viele Investoren ihren Blick auf die Schwellenländer. Die Bank of America bezeichnete sie unlängst als "den nächsten Bullenmarkt", berichtet Bloomberg. Investmentstratege …