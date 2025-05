Lithium und Uran vereint: Ein strategisches Schlüsselprojekt für kritische Rohstoffe in Kanada!

Dieser Artikel wurde von Saga Metals veröffentlicht und genehmigt.

Willkommen zurück, liebe Leser!

Saga Metals, bereits bekannt für seine Titan-Vanadium-Entdeckung, entwickelt sich rasch zu einer der spannendsten Stories in diesem Bereich - mit einem Lithium-Joint-Venture unterlegt durch Rio Tinto und einem potenziellen Großprojekt im Uranbereich in Labrador.

In diesem Artikel beleuchten wir, warum Sagas (WKN: A40J74 | SYM: 20H) doppelte Ausrichtung auf diese beiden Rohstoffe eine seltene Hebelwirkung für Investoren bietet, die Wachstum im Energie-, Batterie- und Nuklearsektor suchen.

Das globale Lithiumbild: Warum Kanada die nächste Lithium-Front ist

Lithium bildet das Rückgrat der weltweiten Batterieversorgungskette. Mit wachsendem Absatz von Elektrofahrzeugen, zunehmender Nutzung von erneuerbaren Energien und steigender Nachfrage nach Unterhaltungselektronik wird eine sichere, skalierbare und nicht-chinesisch dominierte Versorgung immer wichtiger.

Prognose zur weltweiten Lithium-Nachfrage:

Jahr Geschätzter Bedarf (kt LCE) CAGR (%) 2022 800 - 2025 1.500 ~23?% 2030 3.000+ ~20?%

Quelle: Benchmark Minerals, McKinsey

Sagas Lithium-Vorteil: Legacy-Projekt + Rio-Tinto-Joint-Venture

Das Legacy Lithiumprojekt von Saga befindet sich in der James Bay Region in Québec, einem der vielversprechendsten Lithiumkorridore Nordamerikas. In direkter Nachbarschaft finden sich große Akteure wie:

Winsome Resources (Adina-Projekt: 78 Mio. t @ 1,15 % Li2O)

Patriot Battery Metals (CV5: 80,1 Mio. t @ 1,44 % Li2O)

Loyal Lithium (Trieste-Projekt: 8 spodumenführende Gänge)

Was Sagas Position jedoch besonders macht, ist die strategische Partnerschaft mit Rio Tinto Exploration Canada (RTEC).

Überblick zur Rio-Tinto-Partnerschaft:

Joint Venture mit bis zu 44 Mio. USD Investitions- und Entwicklungskapital

RTEC sicherte sich über 1.000 km² Explorationsfläche in der Region

Sagas Legacy-Projekt liegt nur 38 km von Rios Galinée-Entdeckung entfernt

Galinée-Bohrergebnisse : 11,52 m @ 2,47 % Li2O

Rio Tintos jüngste Übernahme von Arcadium Lithium für 6,7 Mrd. USD unterstreicht seinen Fokus auf einen nordamerikanischen Versorgungshub. Sagas Projekt liegt direkt im strategischen Radius dieses Megaplayers.

Highlights des Legacy Lithiumprojekts:

65.849 ha Explorationsfläche

Über 100 dokumentierte Pegmatitausbisse

LCT-Anomalien (Lithium-Caesium-Tantal) bestätigt

Zwei 9-km-Zonen mit anomalen Lithiumwerten

80 % des Projekts noch unerforscht

Infrastruktur & politische Unterstützung:

Teil von Québecs "Plan du Nord"-Entwicklungsprogramm

Zugang zu Wasserkraft, Straßen und qualifizierter Arbeitskraft

Uranmarkt: Fundamentaldaten sprechen für massives Aufwärtspotenzial

Uran erlebt ein Comeback. Länder wie die USA, Japan und viele EU-Staaten setzen wieder auf Atomkraft. Mit steigender Nachfrage nach Energiesicherheit und wachsendem globalem Druck zur CO2-Reduktion übersteigt die Uran-Nachfrage das Angebot.

Schlüsseldaten zum Uranmarkt:

Kennzahl Prognosewert 2024 Spotpreis (U3O8) ~90 USD/lb Langfristige Vertragsrate ~65-70 USD/lb Nachfragewachstum 2025-2030 30-40?%+

Quelle: UxC, Cameco, World Nuclear Association

Ebenfalls wichtig: Donald Trump unterzeichnete vier Executive Orders zur Förderung der US-Atomwirtschaft, darunter Maßnahmen zur Uranförderung, Reaktorforschung und regulatorischen Reform.

Sagas Double-Mer-Uranprojekt (WKN: A40J74 | SYM: 20H)

Das Double Mer Projekt in Labrador umfasst 25.600 ha mit einem 18 km langen radiometrischen Uranausläufer, verschiedenen Mineralisierungstypen und belegter historischer Urananreicherung.

Zusammenfassung historischer Arbeiten:

79 von 182 Proben > 500 ppm U3O8

43 Proben > 1.000 ppm U3O8, Höchstwert: 4.281 ppm U3O8

CPS-Werte bis 27.000 (2024-Feldprogramm)

Drei vorrangige Explorationszonen:

Nanuk-Zone - 4,7 km Streichlänge, detailliert beprobt Luivik-Zone - IOCG-Stil, nahe der Lagerbasis Katjuk-Zone - Osttrenderweiterung mit Scherpegmatiten

Kanalproben-Highlights:

0,87 m @ 0,062 % U3O8

1,00 m @ 0,043 % U3O8

3,00 m @ 0,024 % U3O8

Double Mer gehört zu den wenigen Uranprojekten Kanadas mit:

Bestätigtem Uraninit in Pegmatiten

Verschiedenen Mineralisierungsstilen (Pegmatit, Gneis, IOCG)

Infrastrukturzugang (Tiefseehafen, Basislager)

Sagas strategischer Vorteil: Doppelte Hebelwirkung

Rohstoff Anwendung Projekt Besonderheit Lithium E-Mobilität, Speicher, Batterien Legacy Project Joint Venture mit Rio Tinto Uran Grundlastenergie, Sicherheit Double Mer Potenzielles Großprojekt + Zugang

Diese seltene Kombination aus Energiewende und Grundlastenergie macht Saga einzigartig unter den Junior-Explorern.

Was als Nächstes kommt:

Erweiterte Exploration am Legacy-Projekt (Trenching, Proben)

Neue Bohrziele & Beprobung bei Double Mer

JV-Meilensteine mit Rio Tinto (z. ? B. Bohrungen, Finanzierung)

Lithium. Uran. Ein Unternehmen. Eine Chance.

Saga Metals (WKN: A40J74 | SYM: 20H) baut ein diversifiziertes Portfolio im Bereich kritischer Rohstoffe auf, das gezielt auf die Energieunabhängigkeit Nordamerikas ausgerichtet ist.

Im Lithiumbereich: Joint Venture mit Rio Tinto in Kanadas aktivster Region

Im Uranbereich: Eines der größten unterexplorierten Trends in Labrador

Und mit einer aktuellen Bewertung unter 6 Mio. € bleibt das Bewertungsfenster für Investoren noch offen - bevor die Märkte das wahre Potenzial dieser Multi-Rohstoff-Story erkennen.

Lithium. Uran. Wachstum. Rückenwind von Rio Tinto.

Bleiben Sie dran - Sagas nächster Schritt könnte den Junior-Mining-Sektor neu definieren.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5 % des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100 % des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.