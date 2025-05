DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: ISX Financial: Bank-Tech-Innovator mit starkem Partner-Netzwerk

ISX Financial EU PLC ("ISXPlc") ist ein führendes Unternehmen im Bereich Banktechnologie (BankTech), das innovative Zahlungslösungen entwickelt, um den sich den ständig weiterentwickelnden Anforderungen des Finanzsektors gerecht zu werden. Und: Online-Händlern sowie Kundenkomfortable, sichere und schnelle Zahlungen zu ermöglichen.

Seit der Gründung im Jahr 2015, als ISXPlc als erster Anbieter von Sofortzahlungen mit Zugang zu Zentralbankkonten in Zypern und dem Balkan auftrat, hat das Unternehmen die Entwicklung des Open Banking kontinuierlich vorangetrieben. Das Hauptziel ist es, eine wirtschaftlich tragfähige Alternative zu Online-Kartenzahlungen zu schaffen, die sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher sicher, effizienter und kostengünstiger ist.

Strategie und Kernprodukte

Die Strategie von ISXPlc fokussiert sich dabei auf die Bereitstellung umfassender Zahlungslösungen, die den gesamten Transaktionszyklus abdecken - von der Initiierung über die Übertragung bis hin zur Abwicklung und Abstimmung. Ein herausragendes Beispiel dafür ist die PaidBy(R)-Lösung, die im Gegensatz zu den ersten Generationen von Open-Banking-Anbietern nicht nur Push-Zahlungen ermöglicht, sondern eine vollständige Suite von Dienstleistungen bietet. Durch den direkten Zugang zur Zentralbank und den Betrieb einer unabhängigen Technologieplattform gewährleistet ISXPlc ein Höchstmaß an Kontrolle, Sicherheit und betrieblicher Effizienz.

Vorausblickend geht ISX davon aus, dass bahnbrechende Trends das Banktech-Ökosystem grundlegend verändern werden. So dürften sich Echtzeitzahlungen (Real Time Payments, RTPs) als globaler Standard durchsetzen, da Blockchain und verbesserte Interoperabilität sofortige und sichere Transaktionen über Grenzen hinweg ermöglichen. Open Banking entwickelt sich weiter und integriert sich zunehmend in den Point-of-Sale-Sektor, wodurch die Abhängigkeit von traditionellen Kartennetzwerken abnimmt. Digitale Geldbörsen entwickeln sich zu umfassenden Finanzplattformen, die neben Zahlungen auch Spar-, Kredit-, Versicherungs- und Anlagefunktionen anbieten. Gleichzeitig gewinnen digitale Währungen und DeFi-Lösungen an Bedeutung, da sie kostengünstige, transparente und reibungslose internationale Finanztransaktionen ermöglichen. Künstliche Intelligenz optimiert bereits heute Betrugserkennung, Compliance und Risikobewertung, ihr volles Potenzial ist jedoch noch nicht ausgeschöpft. Im Jahr 2025 wird KI die Sicherheit und Effizienz von Finanztransaktionen weiter erhöhen. Auch auf diese Trends wird ISXPlc mit wegweisenden Produkten reagieren.

Partnerschaften mit Wix.com und Discover Financial Services

Vielfach dank der Kooperation mit starken Partnern. Ein bedeutender Schritt in der Expansion von ISXPlc war die Partnerschaft mit Wix.com Ltd (WKN: A1W7AU | ISIN: IL0011301780), einem führenden globalen SaaS-Anbieter zur Erstellung, Verwaltung und Erweiterung der Online-Präsenz. Im Dezember 2023 integrierte ISXPlc dann seine Open-Banking-Zahlungslösung PaidBy(R) in die Plattform von Wix, wodurch britische Händler die Möglichkeit erhielten, Zahlungen direkt über die Banking-Apps oder Webportale ihrer Kunden zu akzeptieren. Dieser sichere und einfache Zahlungsprozess verbessert die Konversionsraten und ermöglicht es Händlern, Zahlungen noch am selben Tag zu erhalten, was den Cashflow erheblich verbessert.

Darüber hinaus ging ISXPlc Anfang 2025 eine Kooperation mit Diners Club International(R) ein, einer Tochtergesellschaft von Discover Financial Services (ISIN: US254709AN83 | WKN: A19RND). Diese Zusammenarbeit führte zur Einführung der flykk(R) Diners Club International(R) Debitkarte, die die Vorteile einer weltweit akzeptierten Debitkarte mit exklusiven Angeboten von Diners Club kombiniert.

ISX Financial https://www.isx.financial/

