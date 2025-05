© Foto: adobe.stock.com

Läutete Gold am Freitag das Ende der Konsolidierung ein? Der rasante Preisanstieg lässt hoffen. Die nächsten Tage haben richtungsweisenden Charakter. Gold könnte unmittelbar vor einer spektakulären Bewegung stehen.Abseits von Gold - Ernüchterung an den Aktienmärkten, Silber stark, Brent Öl ambivalent Hat der Freitag die Karten an den Kapitalmärkten neu gemischt? Die Zolldrohungen Trumps in Richtung EU rissen die Aktienmärkte erst einmal aus ihrem überbordenden Optimismus. Vor allem der Dax bekam weiche Knie, doch auch in den USA kühlten sich die Gemüter ab. So verzeichneten S&P 500 und Nasdaq 100 Verluste. Der US-Dollar geriet unter Druck. Diese Entwicklung stützte zunächst Edelmetalle und …