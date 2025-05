Texas Roadhouse: Steigende Gästezahlen beflügeln die Steakhouse-Kette!

Bleiben die Bullen am Ball?

Rückblick

Texas Roadhouse ist eine Full-Service-Restaurantkette mit ungezwungener Atmosphäre. Es werden verschiedene Steaks angeboten, welche täglich vor Ort von Hand geschnitten und auf Bestellung über offenen Gasgrills zubereitet werden. Die Restaurant-Aktie kam Ende des letzten Jahres unter Druck. Im Mai sorgten besser als erwartete Quartalszahlen dafür, dass der Abwärtstrend beendet wurde.

Texas Roadhouse-Aktie: Chart vom 23.05.2025, Kürzel: TXRH Kurs: 189.99 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem Breakout über die Abwärtstrendlinie ging es steil nach oben. Aktuell sehen wir eine Konsolidierung der Kurse über die Zeitachse. In den letzten Tagen hat sich zwischen 186 und 190 USD eine Range gebildet. Wird diese nach oben verlassen, wäre das ein Kaufsignal.

Mögliches bärisches Szenario

Die Aktie notiert immer noch weit vom 20er EMA entfernt. Wenn die Base nach unten gebrochen wird, stellt dieser gleitende Durchschnitt eine erste Auffangzone dar.

Meinung

Die Steakhouse-Kette konnte im 1. Quartal die vergleichbaren Umsätze um 3,5 % steigern. Die führte zu einem Anstieg des Gesamtumsatzes um 9,6 % auf 1.45 Mrd. USD, welcher leicht über den Schätzungen von 1.44 Mrd. USD lag. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 1.70 USD, was unter den Schätzungen von 1.76 USD lag. Trotz des schwächer als erwarteten Gewinns meldete das Unternehmen steigende Gästezahlen, welche sich im März und in den ersten fünf Wochen des 2. Quartals beschleunigten. Dies war besonders positiv, da in dieser Zeit eine Reihe von Restaurantketten über einen Rückgang der Gäste aufgrund des sich abschwächenden makroökonomischen Klimas klagten. Wenn der Trend bei Texas Roadhouse anhält, sollte sich diese Entwicklung positiv auf die Gewinne auswirken.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 12.60 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 221.86 Mio. USD

Meine Meinung zu Texas Roadhouse ist bullisch

Quellennachweis: https://www.fool.com/investing/2025/05/09/why-texas-roadhouse-stock-was-heating-up-today/

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 25.05.2025

