Wochenausblick - Bruttoinlandsprodukt und Unternehmenszahlen im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet ruhig mit dem amerikanischen Memorial Day. An diesem Tag wird den Gefallenen Soldaten der USA gedacht. Am Montag findet daher kein Handel mit US-Aktien an US-Börsen statt. Die HSBC Handelszeiten der Zertifikate und Optionsscheine sind davon zum Teil betroffen. Abweichende Handelszeiten betreffen Produkte auf US-Indizes, US-Index-Futures, US-Bond-Futures, sowie Brent- und WTI-Futures wie auch Gold- und Silber (auch Futures). Es gilt zu beachten, dass es während den Handelszeiten zu höheren Spreads kommen kann.









Dienstag:



Am Dienstag werden die Gfk Verbrauchervertrauenszahlen Deutschlands veröffentlicht. Außerdem werden Zahlen zum Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklimaindex der Eurozone bekannt gegeben. Inflationszahlen aus Frankreich und Gebrauchsgegenstandsbestellungen der USA werden ebenfalls erwartet. Auf der Unternehmensseite kommen Zahlen vom chinesischen Technikriesen Xiaomi. Auch das chinesische E-Commerce Unternehmen PDD, welches die Plattform Pinduoduo betreibt legt seine Bücher offen. Mit Okta veröffentlicht außerdem ein amerikanisches Tech-Unternehmen seine Quartalszahlen.

















Mittwoch:



Am Mittwoch wird der monatliche Verbraucherpreisindex Australiens publiziert. Die neuseeländische Zentralbank (RBNZ) trifft ihren Zinsentscheid in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch. Interessant für Anleger könnte auch die Veröffentlichung des vollständigen Sitzungsprotokolls des amerikanischen FOMCs zur letzten Leitzinsenscheidung sein. Aus Deutschland kommen die Zahlen zur Arbeitslosenquote. Hier könnte das Interesse der Anleger besonders auf einem möglichen Anstieg durch die Schwierigkeiten der deutschen Industrie liegen. Mit NVIDIA veröffentlich ein wahres Schwergewicht der Finanzmärkte seine Quartalszahlen. Der Chip-Entwickler verkündete diese Woche noch eine Zusammenarbeit mit dem DAX®-Konzern Infineon zur Entwicklung von Chips für Rechenzentren. Ebenfalls liefern die US-Unternehmen Salesforce, Synopsys und der auf Pharma- und Biowissenschaften spezialisierte Cloud- Computing-Konzern Veeva Systems Zahlen. Mit Agilent Technologies veröffentlicht ein weiteres amerikanisches Technologieunternehmen seine Quartalszahlen.















Donnerstag:



Der Donnerstag bringt ebenfalls wichtige Zahlen mit sich. Unter anderem wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA veröffentlicht (2. Veröffentlichung). Quartalszahlen liefern der Technologiekonzern Dell, der Halbleiterproduzent Marvell Technology und das Cloud-Unternehmen Zscaler. Außerdem legt der Kosmetikhersteller Ulta Beauty seine Bücher offen. Ebenfalls veröffentlicht der chinesische Automobilproduzent Li Auto seine Zahlen zum vergangenen Quartal.















Freitag:



Den Wochenabschluss bilden die japanische Arbeitslosenquote und Einzelhandelsumsätze. Ebenfalls erwarten uns Einzelhandelsumsätze aus Deutschland. Für deutsche Investoren könnte insbesondere der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) wichtig werden. Der HVPI Deutschlands ist eine wichtige Maßgröße, welche die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihren Zinsentscheiden heranzieht. Aus den USA kommen die Zahlen zu den persönlichen Konsumausgaben und der von der Uni Michigan bestimmte Index der Erwartungen der Verbraucher. Auch werden die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben der Amerikaner publiziert. Des Weiteren wird das BIP Kanadas veröffentlicht. Auf der Unternehmensseite veröffentlicht die Warenhauskette Costco Wholesale seine Quartalszahlen.















Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC