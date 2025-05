Bielefeld (ots) -Am 6. November 2025 lädt die Aramaz Digital GmbH zum fünften Bäcker Digital-Tag ins Steigenberger Hotel Bielefelder Hof ein. Die Veranstaltung richtet sich an Bäckereiinhaber, Führungskräfte sowie Personal- und Marketingverantwortliche, die innovative Impulse für Digitalisierung, Recruiting und Mitarbeiterbindung suchen."Der Bäcker Digital-Tag hat sich seit 2021 als führende Plattform für digitale Strategien im Bäckerhandwerk etabliert. Auch 2025 bieten wir wieder praxisnahe Lösungen und Best-Practice-Beispiele, die direkt im Betriebsalltag umgesetzt werden können", erklärt Veranstalter Eyüp Aramaz.Top-Speaker und Themenhighlights:- Lene Knoll (LENES BIO BACKSTUBE): "Authentisch, wertschätzend, leidenschaftlich - Das Erfolgskonzept von LENES BIO BACKSTUBE"- Christin Steinbrecher: "Mehr Umsatz, weniger Ausreden - So holst du mehr aus deinem Team heraus"- Bünyamin Aramaz (Aramaz Digital): "Azubi-Offensive auf TikTok - Mit gezielten Werbeanzeigen junge Talente erreichen"- Stephanie & Umer Butt (Glückspilz Burger): "Wie die Burgerkette Glückspilz zum TikTok-Hit wurde - Learnings für das Bäckerhandwerk"- Stephan Mensing (Bäckerei Mensing): "Erfolgsrezepte für ein nachhaltiges Wachstum als Bäckerei"- Ingo Rasche (Bread Ambassador): "Slow Baking Fast - So backen Sie das beste Brot der Welt"- David Holzwarth (Shop-IQ): "Filiale der Zukunft - Bäckerei-Manager"Teilnahme und Tickets:Das Early-Bird-Ticket ist bis zum 31.07.2025 für 199 EUR zzgl. USt. erhältlich. Ab dem 01.08.2025 beträgt der Preis 699 EUR zzgl. USt. Im Ticket enthalten sind exklusive Fachvorträge, Begleitmaterialien, Premium-Catering sowie Zugang zu Schulungsvideos.Jetzt anmelden unter: www.baeckerdigitaltag.deÜber Eyüp Aramaz:Eyüp Aramaz ist Geschäftsführer der Aramaz Digital GmbH mit Sitz in Bielefeld. Als Experte für digitales Recruiting, Employer Branding und Online-Marketing unterstützt er inhabergeführte Bäckereien in der DACH-Region bei der Gewinnung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter. Sein erprobter Ansatz kombiniert Sichtbarkeit auf Social Media mit digitalen Prozessen zur Mitarbeiterentwicklung - praxisnah und individuell auf den Mittelstand zugeschnitten.Pressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazE-Mail: presse@aramaz-digital.deOriginal-Content von: Aramaz Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162948/6041797