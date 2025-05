Analysten sehen Bitcoin Bull-Run bis 2026 - Diese Faktoren sprechen dafür

Im Januar 2025 erreichte Bitcoin mit rund 109.000 US-Dollar ein neues Rekordhoch. Ende Mai folgte nun der nächste Meilenstein: Erstmals wurde die Marke von 112.000 US-Dollar überschritten. Eine anschließende Korrektur - ausgelöst durch neue US-Zollpläne unter Donald Trump - sorgte nur kurzzeitig für Verunsicherung. Die Verkäufe wurden rasch absorbiert, das Marktumfeld bleibt stabil. Inzwischen pendelt Bitcoin erneut knapp unter 110.000 US-Dollar und bestätigt damit seine robuste Verfassung trotz geopolitischer Belastungsfaktoren.

Experten prognostizieren verlängerten Bullenmarkt bis 2026

Der Analyst Decode verweist in seiner aktuellen Einschätzung auf ein anhaltend bullisches Szenario für Bitcoin - weit über das Jahr 2025 hinaus. Seiner Ansicht nach wird der Zyklusgipfel frühestens im vierten Quartal 2025 erreicht, wahrscheinlicher sei jedoch eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis ins Jahr 2026. Dabei betont er, dass kurzfristige Kursschwankungen zwar jederzeit möglich seien, die übergeordnete Bewegung aber eindeutig nach oben zeige.

Grundlage seiner Prognose ist ein Makro-Oszillator, der zyklische Muster im Bitcoin-Markt identifiziert und diese mit historischen Bewegungen abgleicht. Demnach befindet sich der Markt derzeit in einer Phase starker Adoption, was für eine nachhaltige Nachfrage spricht. Der Zyklus zeigt strukturelle Ähnlichkeiten zu früheren bullischen Perioden - jedoch mit längerer Dauer. Decode warnt daher davor, sich von temporären Rücksetzern irritieren zu lassen.

Blow-Off-Top zwischen 130.000 und 140.000 Dollar erwartet

Der Krypto-Analyst Crypto Bully skizziert ebenfalls in seiner Bitcoin-Analyse für 2025/2026 ein Szenario, das von einem finalen "Blow-Off-Top" im Bereich von 130.000 bis 140.000 US-Dollar ausgeht. Seiner Einschätzung nach befindet sich der Markt aktuell in einer Phase mit weiterem Aufwärtspotenzial, bevor die finale Erschöpfung einsetzt. Ein letzter bullischer Schub sei wahrscheinlich, ehe die Euphorie in eine Korrektur mündet.

Begleitet werde dieser Übergang typischerweise von einem Anstieg der Bitcoin-Dominanz, gefolgt von einer Umschichtung in Altcoins, sobald Bitcoin beginnt zu schwächeln. Makroökonomisch hebt Bully die Zinspolitik der US-Notenbank hervor: Zinssenkungen Ende 2025 könnten eine spätere Top-Bildung begünstigen, während eine restriktivere Geldpolitik den Markt schneller unter Druck setzen könnte. Auch ETF-Abflüsse könnten institutionellen Verkaufsdruck auslösen - mit dem bekannten Muster: Privatanleger steigen zu spät wieder ein und sind für die finale FOMO zuständig.

BTCBULL Token bietet strukturierte Bitcoin-Alternative im Presale

Ein nachhaltiger Bitcoin-Bullenmarkt führt nicht nur zu steigenden Kursen bei Bitcoin, sondern aktiviert auch beim Altcoin BTCBULL zentrale Mechanismen wie Airdrops und Token-Burns. Je höher der Bitcoin-Preis, desto stärker greifen die Anreize - wodurch BTCBULL als strukturierter Mitläufer vom Aufwärtstrend direkt und systematisch profitieren kann. BTCBULL versteht sich nicht als klassischer Meme-Coin, sondern als strategisch aufgebautes Projekt, das strukturelle Elemente von Bitcoin mit einem eigenständigen Belohnungssystem verbindet.

Im Mittelpunkt steht ein automatisiertes System zur Angebotsverknappung. Immer wenn Bitcoin festgelegte Kursniveaus überschreitet, wird ein Teil der BTCBULL-Token dauerhaft vernichtet. Gleichzeitig greift ein Airdrop-Modell, das bei Erreichen bestimmter Bitcoin-Marken automatische BTC-Ausschüttungen an qualifizierte Wallets auslöst. Der Vorverkauf läuft über die offizielle Website. Nach dem Verbinden eines kompatiblen Wallets lassen sich Investitionen direkt in ETH oder USDT tätigen. Morgen steigt der Preis das nächste Mal, sodass für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten ist.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

