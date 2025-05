Experte warnt vor kritischem Hindernis bei Krypto-Mainstream-Adoption

Seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten war relativ klar, dass mit einer Amtszeit mit einer besonders förderlichen Regulation für Kryptowährungen und einer stärkeren Adoption dieser zu rechnen ist. Allerdings stellt sich dieser laut einem viel beachteten Krypto-Experten ein Nadelöhr entgegen, welches es zunächst noch zu beseitigen gilt. Glücklicherweise hat sich ein Projekt schon dieser Mission gewidmet.

USA fördern Krypto-Adoption trotz globaler Herausforderungen

Obwohl das Whitepaper von Bitcoin schon im Jahr 2008 geschrieben und die Blockchain im Januar 2009 gestartet wurde, hat die deflationäre Kryptowährung bisher noch nicht vollends den inflationären US-Dollar als Weltleitwährung ersetzt. Laut einem Bericht des singapurischen Zahlungsdienstleisters Tripple-A hat die globale Adoption der digitalen Assets im Jahr 2024 erst 560 Mio. Personen erreicht, was gerade einmal 6,8 % der Weltbevölkerung entspricht.

In manchen Ländern wie den USA machte die Adoption allerdings schon deutlichere Fortschritte. So ist der Anteil der Bevölkerung mit Kryptowährungen laut einem Bericht von Tech Guide bereits auf 40 % gestiegen, was im Vergleich zum Jahr 2021 einer Steigerung von 15 % entspricht und das hohe Wachstum verdeutlicht. Dies ist unter anderem auf das förderliche regulatorische Umfeld in den USA zurückzuführen, da das Land seit Donald Trumps zweiter Amtszeit zum Marktführer in diesem Bereich aufsteigen will.

Krypto-Experte identifiziert Wallet-Problem als Haupthindernis

Nairolf zählt zu den am meisten beachteten Krypto-Experten und belegt in dieser Hinsicht gerade laut Kaito Yaps den 10 Platz, wobei er 0,44 % der gesamten Aufmerksamkeit von Crypto Twitter auf sich zieht. Jetzt hat er sich kritisch über die aktuelle Lage der Wallets geäußert, über welche er sehr verärgert ist. Denn mit ihnen wäre es möglich, die Erfahrung des Web3 an die des vorherigen Web2 anzugleichen oder sogar zu verbessern.

Bisher scheinen sich die meisten seiner Ansicht nach jedoch mit dem Status quo abgefunden zu haben. Diesen beschreibt er als langsam, schwerfällig, verwirrend, nicht personalisierbar, ohne Entdeckungen und ohne wirkliche Innovationen. Dieser Umstand ist noch einmal umso bedeutender, da es sich laut dem Krypto-Experten bei den digitalen Geldbörsen um das Eingangstor in das Web3 handelt. Dann könnte auch die Adoption schneller vonstatten gehen, da die Neulinge nicht von technischen Begriffen sowie aufwendigen und unsicheren Vorgehensweisen abgeschreckt werden.

Best Wallet Token sammelt über 12,66 Millionen USD im Presale

Genau dieser Mission haben sich die aufmerksamen Entwickler der Best Wallet gewidmet, weshalb sie auch innerhalb kürzester Zeit viral gegangen ist und sogar die lange etablierte digitale Geldbörse bei den täglich aktiven Nutzern übertreffen konnte. Die Hauptmission der Best Wallet besteht darin, eine möglichst gute Nutzererfahrung zu ermöglichen. Aus diesem Grunde hat sie sich für ein intuitives Design entschieden, mit dem sich selbst Anfänger schnell zurechtfinden. Darüber hinaus soll sie für eine nahtlose Nutzung von mehr als 60 Blockchains ausgelegt worden sein.

Die Best Wallet zeichnet sich durch seine besonders gute Benutzererfahrung aus. Zu den wertvollsten Funktionen zählt unter anderem die eigene DEX mit integriertem Preisvergleich, welcher mehr als 300 dezentrale Protokolle und 30 Blockchain-Brücken nutzt. Noch können die Coins über den Vorverkauf für 0,025075 USD gekauft werden. Es wurden allerdings schon mehr als 12,66 Mio. USD eingenommen. Daher bleibt für Interessierte nicht mehr viel Zeit, um sich die Token in der Frühphase und vor dem Release der zahlreichen weiteren Features zu reservieren.

Direkt zur offiziellen Best Wallet Website!

