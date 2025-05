Bitcoin Experte analysiert: Diese Kursziele werden jetzt entscheidend

Es sind bullishe Zeiten am Kryptomarkt. Bitcoin notiert auch nach der jüngsten Zollanmeldung von Donald Trump noch bei 108.000 Dollar und damit immer noch nahe am Allzeithoch, das aktuell bei fast 112.000 Dollar liegt. Diese Woche hat viele wichtige Ereignisse mit sich gebracht und ein Experte zeigt nun auf, was das für die neue Woche bedeuten könnte und was nun wichtig wird am Kryptomarkt.

Trump droht mit 50% Zoll auf EU-Importe

Donald Trump versteht es, die Märkte zu bewegen. Eine neue Zollanmeldung seinerseits führt zu massiven Abverkäufen, während eine Lockerung der Handelszölle eine Kursrallye nach sich zieht. Am Freitagnachmittag hat er angekündigt, dass die Gespräche mit der EU ins Leere laufen würden, weshalb er von der 90-tägigen Zollpause absehen und die Zölle auf EU-Importe sogar auf 50 % erhöhen möchte. Das hat die Marktteilnehmer direkt verunsichert.

Der Experte von Rundumbitcoin geht davon aus, dass es sich dabei um dieselbe Strategie handelt, die Trump bereits mit China angewandt hat. Auf chinesische Produkte wollte er ursprünglich 34 % Zoll einführen, hat die Lage dann auf 145 % eskalieren lassen, um später die Einigung auf 30 % als großen Deal zu verkaufen. Sollte das zutreffen, wird man sich in den nächsten Wochen wohl wieder irgendwo um die 20 % einigen und der Markt dürfte wieder aufatmen, auch wenn das vor kurzem noch der Grund für einen Crash war.

Wichtige Kursziele für Bitcoin in der kommenden Woche

Der Experte zeigt in seinem Video auf, dass es nun wichtig wird zu sehen, ob es morgen mit dem Öffnen der Börsen zu weiteren Kapitalzuflüssen bei den Spot Bitcoin ETFs durch institutionelle Investoren kommt und ob Bitcoin seine Korrektur fortsetzt. Für diesen Fall nennt er den Kursbereich zwischen 101.000 und 105.000 Dollar als wichtige Konsolidierungszone, die sich als Kaufgelegenheit erweisen könnte, falls der Kurs so weit fällt.

Im Fall einer Erholung und eines Bitcoin-Kursanstiegs auf 110.000 Dollar hält er es für sehr wahrscheinlich, dass Bitcoin schnell weiter nach oben zieht in Richtung 120.000 Dollar. Sollten gute Nachrichten bezüglich der Zollverhandlungen in der kommenden Woche aufkommen, könnte das noch schneller gehen. Damit stehen die Chancen gut, dass es für Bitcoin bald das nächste Allzeithoch zu sehen gibt, wovon vor allem der BTC Bull Token ($BTCBULL) stark profitieren könnte.

BTC Bull Token sammelt über 6,3 Millionen Dollar im Presale

Steigt der Bitcoin-Kurs, herrscht am gesamten Kryptomarkt bullishe Stimmung, was auch viele Altcoins steigen lässt. Der BTC Bull Token ist der erste Altcoin, der Anleger direkt mit echten Bitcoin (Satoshis) belohnt, wenn der Bitcoin-Kurs steigt. Ab einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar wird bei $BTCBULL ein Token-Burn durchgeführt, um das Angebot zu verknappen, was den Wert der restlichen Token steigern kann.

Interessanter wird es ab einem Bitcoin-Kurs von 150.000 Dollar. Dann erhalten die Investoren nämlich den ersten Bitcoin-Airdrop. Je mehr $BTCBULL man in einer Bitcoin-fähigen Wallet hält, desto mehr Satoshis bekommt man beim Airdrop. Aktuell ist $BTCBULL noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 6,3 Millionen Dollar in die Hand genommen, um von Anfang an dabei zu sein. Das stimmt Analysten extrem bullish, die auch eine Kursexplosion um weit mehr als 1.000 % für möglich halten.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

