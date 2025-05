Im März 2025 war Napster von dem Multiverse-Startup Infinite Reality übernommen worden - inklusive 56 Millionen US-Dollar Schulden. Jetzt nennt sich Infinite Reality in Napster um und will den Dienst in neuem Gewand zurückbringen. Die 1999 vom ersten Facebook-President und Milliardär Sean Parker gegründete legendäre Musiktauschbörse Napster ging aufgrund von Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen 2002 pleite. In den gut 20 Jahren darauf ging Napster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...