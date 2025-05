Anhand der Umlaufbahnen zweier Jupitermonde hat ein Forschungsteam berechnet, wie groß der Gasplanet wenige Millionen Jahren nach Entstehung der ersten Felsplaneten unseres Sonnensystems war. Das Ergebnis: doppelt so groß wie heute. Mit rund 143.000 Kilometern Durchmesser ist Jupiter mit Abstand der größte Planet unseres Sonnensystems und 2,5-mal so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Die Erde würde über 1.000-mal in Jupiter hineinpassen. ...

