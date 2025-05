© Foto: Tüpras

Den türkischen Raffinerieriesen Tüpras hat kaum jemand als Dividendenaktie auf dem Radar. Dabei bietet er eine zweistellige Rendite und kann auch mit stabilen Finanzen punkten.Wenn von Dividendenaktien die Rede ist, denken viele an Coca-Cola, Altria oder die Allianz. (Sie alle haben wir im Rahmen des Dividenden-Radars schon vor einer Weile genauer untersucht: Coca-Cola hier, Altria hier und die Allianz hier.) Aber wer gezielt nach zweistelligen Renditen sucht, muss mitunter geografisch umdenken. In der Türkei etwa findet sich ein außergewöhnlicher Kandidat: Tüpras (Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.). Das Unternehmen ist der mit Abstand größte Raffineriekonzern des Landes und gilt als einer …