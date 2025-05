TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Fast eine Woche nach dem Ende der israelischen Blockade der humanitären Hilfe für den Gazastreifen sind nach Angaben Israels weitere Lieferungen in dem umkämpften Gebiet eingetroffen. 107 Lastwagen mit Hilfsgütern wie Mehl sowie weiteren Lebensmitteln seien am Sonntag in den Küstenstreifen gefahren, teilte die zuständige israelische Behörde Cogat mit.

Die Hilfsgüter seien zuvor von Beamten untersucht worden. Nach Cogat-Angaben fuhren die Lastwagen dann über den Grenzübergang Kerem Schalom in den Gazastreifen. Es handelt sich dabei um humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft, wie Cogat mitteilte.

Israel hatte im März alle Hilfslieferungen blockiert und kurz darauf auch die Waffenruhe mit der Hamas beendet. Damit sollte der Druck auf die Terrororganisation erhöht werden, die im Gazastreifen verbliebenen Geiseln freizulassen. Israel behauptete, es gebe keinen Mangel an Hilfsgütern. Die Regierung beschuldigt die Hamas, diese zu stehlen, um damit Geld zu machen, was die Organisation bestreitet. Auch die UN sagen, Israel habe keine Beweise dafür vorgelegt. Nach Druck von internationalen Verbündeten hob das Land die Blockade schließlich wieder auf.

Die UN und Hilfsorganisationen bemängeln aber, die Hilfslieferungen seien unzureichend. Die in den vergangenen Tagen eingefahrenen Lkw-Ladungen seien nur ein "Teelöffel" der nötigen Hilfe, sagte etwa der UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag. Zuletzt gab es Berichte aus dem Gazastreifen über chaotische Szenen bei der Verteilung sowie Plünderungen von Transportern./rme/DP/zb