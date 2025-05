Solana gibt bahnbrechenden Entwicklung bekannt, welche die Dominanz stärkt

Die Blockchain-Technologie bietet zahlreiche Vorteile, jedoch werden einige traditionelle Verbraucher bisher noch immer aufgrund von einigen Einstiegshürden abgehalten. Nun wurde für das am meisten genutzte Ökosystems von Solana ein neuer Dienst eingeführt, welcher diesen Prozess bedeutend erleichtern soll und die Mainstream-Adoption der Chain vorantreiben kann. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Artikel.

Neuer Solana Attestation Service wird gestartet

Für Neulinge können die Blockchains mit ihren verschiedenen Diensten und Begriffen auf den ersten Eindruck etwas überwältigend sein. Das Nadelöhr stellt dabei das Onboarding in das Web3 dar, welches zunächst überwunden werden muss, damit die Mainstream-Adoption besser gelingt.

Dabei wurden die Anwender bisher von der technologischen Komplexität, den Sicherheitsbedenken, der mangelnden Interoperabilität und der fehlenden Kenntnis abgehalten. Künftig können einige dieser Probleme jedoch mit dem SAS (Solana Attestation Service) behoben werden, welcher inzwischen im Hauptnetzwerk von Solana verfügbar ist.

Genau genommen handelt es sich um ein Protokoll für die Identifizierung von Berechtigungsnachweisen, welches aus der Zusammenarbeit von unter anderem Civic, Solid, Solana-ID, Solana Foundation und Trusta Labs stammt.

Es soll sich durch seine hohe Sicherheit, hervorragende Privatsphäre und weitreichende Nutzbarkeit auszeichnen. Dabei verzichtet der dezentrale Solana Attestation Service auf jegliche Gatekeeper und zentrale Entitäten.

Das sind die Vorteile von Solana Attestation Service

Ein Vorteil dieser ist, dass sich der SAS mit anderen Informationen wie KYC-Überprüfungen, geographischen Berechtigung, Akkreditierungsstatusse und mehr verbinden lässt. Somit können mehrere Daten praktisch über eine einzelne Anwendung verwaltet werden.

Mithilfe der dezentralen Identitätsnachweise können sich die Inhaber bei verschiedenen DeFi-Diensten authentifizieren, ohne dabei jedoch ihre sensiblen Informationen preiszugeben oder die Verifizierungsprozesse wiederholen zu müssen.

Von der Einführung können wiederum sowohl die Entwickler als auch die Nutzer profitieren, da somit wertvolle Ressourcen wie Zeit, Entwicklungskosten und einiges mehr eingespart werden.

Darüber hinaus lassen sich mit dem Solana Attestation Service die Jurisdiktionen der verschiedenen Nutzer praktisch überprüfen. Auf diese Weise kann bestimmten Anwendern der Zugang zu Diensten gewährt oder versperrt werden.

Ein weiterer Vorteil von SAS ist, dass mithilfe der dezentralen Identitäten sichergestellt werden kann, dass es sich bei den Wallets um einzigartigen Menschen handelt. Dies ist etwa für AirDrops, Governance und faire Launches nützlich.

Ebenso ist mit Solana Attestation Service sogar ein DAO-Reputationssystem möglich, welches sich über verschiedene Ökosysteme hinweg nutzen lässt und nähere Details über die verschiedenen Personen preisgibt.

Neben der nahtlosen Nutzererfahrung, welche auch mit fortschrittlichen Geldbörsen wie der Best Wallet deutlich verbessert wird, spielen ebenso eine Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit von Solana eine wichtige Rolle, welchen sich nun die ersten Solana-Layer-2 Solaxy widmet.

Solaxy ist der fehlende Baustein für Solanas Ethereum-Übernahme

Solana wird schon seit einiger Zeit als der Ethereum-Killer bezeichnet, was vor allem auf die technologisch fortschrittlichen Eigenschaften des Netzwerkes zurückzuführen ist. Somit konnte die SOL-Chain einen großen Anteil der täglichen Aktivität bereits auf die Blockchain umleiten, was jedoch auch Belastungsprobleme zur Folge hat.

Die dadurch entstandenen Netzwerkausfälle, Transaktionsabbrüche und -verzögerungen haben allerdings die Zuverlässigkeit der Blockchain infrage stellen lassen. Insbesondere für Institutionen ist Sicherheit wichtig, wenn sie etwa einen Trade über das Netzwerk ausführen, da es ansonsten zu hohen Verlusten kommen kann. Im Gegensatz dazu überzeugt Ethereum mit seiner Verlässlichkeit.

Deswegen wurden Solaxy als zweite Engine für Solana entwickelt und soll mindestens auf eine vergleichbare Leistung kommen, wobei die hohe Geschwindigkeit und die niedrigen Gebühren der Layer-1 nicht beeinträchtigt werden sollen. Stattdessen gewährleistet Solaxy als eine Art Blitzableiter die Bearbeitung der Lastspitzen, um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten.

Bei der Layer-2 handelt es sich nicht nur um eine kühne Vision, sondern ein Projekt mit den ersten veröffentlichten Entwicklungen, wie dem Block-Explorer. Somit konnte bereits gezeigt werden, dass es sich um eine funktionierende Lösung handelt, welche bald die Existenz von Solana gewährleisten und von der Expansion des Netzwerkes profitieren kann.

Bald soll außerdem das Igniter-Launchpad veröffentlicht werden, mit dem Kryptowährungen ohne Code schnell und leichter gestartet werden. Damit kann das optimierte Netzwerk mit seinem Angebot in Konkurrenz zu dem Marktführer Pump.Fun treten und möglicherweise die neue Nummer eins werden.

Noch sind die $SOLX-Coins im ICO für einen Preis von 0,001736 USD verfügbar. Mittlerweile befindet sich das Fundraising allerdings in der finalen Phase, welche in weniger als 22 Tagen beendet sein wird. Dann wird der Coin bereits an den Börsen eingeführt und könnte sich ähnlich erfolgreich wie der Presale entwickeln.

